In Deutschland gibt es 9 Mio Wohnungen in Gemeinschaftswohnanlagen. Das reformierte Wohnungseigentumsgesetz will Sanierungsstaus auflösen.

Die jährliche Eigentümerversammlung zählt für die Besitzer von Eigentumswohnungen eher zu den missvergnüglichen Terminen. Es geht um die unterschiedlichen Interessen bei der Gestaltung der gemeinsamen Wohnanlage, um die Umlage­finanzierung und auch darum, ...