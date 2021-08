Kosmos: Fakten-Klassiker bleibt im Rennen

Bücher und Autoren, Verlage

Mit dem Jahrbuch „Der neue Kosmos Welt-Almanach“ knüpft Kosmos seit 2020 an die Tradition des „Fischer Weltalmanachs“ an. Es ist ein Klassiker mit zuletzt abknickender Verkaufskurve: Nachdem bei Fischer die einst sechsstellige Verkaufsauflage zuletzt auf rund 40.000 Exemplare gesunken war, hat Kosmos zum Debüt rund 18.000 Exemplare abgesetzt. „Uns ärgert schon, dass wir beim Start nicht ein wenig mutiger waren und mehr gedruckt haben“, kommentiert Glenn Riedel, Leiter des Programmbereichs Kartografie und Geografie bei Kosmos, die Zahlen. Beim kommenden „Kosmos-Weltalmanach 2022“, der am 16. September in den Handel kommt, ist das Unternehmen bei der Auflagenplanung offensiver und geht mit einer Startauflage von 25.000 Exemplaren ins Rennen. Auch beim Preis wird zugelegt. Das Jahrbuch kostet jetzt 25 Euro, bisher wurden 24 Euro fällig.

Wie lässt sich die Zielgruppe charakterisieren? Sie ist auf jeden Fall breit gestreut. „Wir bekommen Post von Professoren, aber auch von Studenten oder Rentnern, die sich an uns wenden“, schildert Riedel. Unter dem Kosmos-Dach gesellt sich das Jahrbuch zu den eingeführten Jahrbüchern wie dem „Kosmos Himmelsjahr“ oder dem „Gartenjahr“, die verlässliche Umsatzbringer mit Stammlesern seien. Gelingt der Generationssprung trotz vielfacher kostenloser Rechercheoptionen im Web? „Wir haben auch jüngere Leser, und im Weltalmanach sind alle Fakten geprüft und zu einem Thema auf den Punkt gebracht“, betont Riedel. Für das internetaffine Publikum erscheint flankierend überdies eine App und ein E-Book.