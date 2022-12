Erfolg mit einer Heldin, die ihrer Zeit voraus ist

Bücher und Autoren

Bonnie Garmus ist eine der großen Überraschungen des Bestsellerjahrs 2022. Mit »Eine Frage der Chemie« beschert sie Piper die belletristische Nr. 1.

Es gibt ihn noch: den spannenden neuen Namen im Bestsellergeschäft. Den überraschenden Verkaufserfolg einer ungewöhnlichen Autorin und ihrer Story, den niemand auf der Rechnung hatte. Den Debütroman, der plötzlich in aller Munde ist, weil Kritiker und Leser ihn gleichermaßen lieben. So wie „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus, der am 31. März bei Piper erschienen ist und in der SPIEGEL-Jahresbestsellerliste Hardcover Belletristik Platz 1 belegt.

Wie oft Pipers Reisende wohl ein „Bonnie wer …?“ gehört haben, als sie den Roman für das Frühjahrsprogramm im Buchhandel avisierten? Schließlich war die in London lebende Amerikanerin Bonnie Garmus zu dem Zeitpunkt ein völlig unbeschriebenes Blatt. Doch das persönliche Gespräch zusammen mit dem aufwendigen Bestsellermarketing des Münchner Verlags in mehreren Stufen hat Früchte getragen.

Im Mittelpunkt des Buches steht Elizabeth Zott, eine selbstbewusste Frau, alleinerziehende Mutter und Kämpferin für die Rechte der Frauen. Sie will Chemikerin werden, doch im Jahr 1961 ist das ein Beruf, den einer Frau in den USA niemand zutraut. Elizabeth wird deshalb widerwillig Moderatorin einer biederen TV-Kochshow – und modelliert „Essen um sechs“ kurzerhand nach ihren Vorstellungen um. Sie tritt im Laborkittel vor die Kamera und macht das Publikum mit den chemischen Prozessen vertraut, die zum Kochen gehören. Das Ganze immer garniert mit einer Portion emanzipatorischer Lebensweisheit. Die Zuschauer sind begeistert, „Essen um sechs“ wird zum Quotenrenner und Elizabeth Zott zum Leitbild unzähliger frustrierter Hausfrauen.

Buchhandel liebt Bonnie Garmus

Wie in vielen anderen Ländern ist der Funke der Begeisterung auch in Deutschland innerhalb kürzester Zeit vom Verlag über den Handel auf die Leser übergesprungen, was sich nicht zuletzt im Oktober in der Wahl des Romans zum „Lieblingsbuch der Unabhängigen 2022“ manifestierte. Ein Blick in die Statistik:

Seit 39 Wochen belegt „Eine Frage der Chemie“ Spitzenplätze nicht nur in der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Ausgeliefert mit einer Startauflage von 70.000 Exemplaren, war das Interesse fast vom ersten Tag an hoch.

Anfang Juli waren bereits 150.000 Hardcover verkauft.

Mitte August wurde die 200.000er-Marke überschritten.

Mittlerweile haben 450.000 Hardcover ihren Abnehmer gefunden, eine halbe Million sind gedruckt.

Auch im Weihnachtsgeschäft hielt die Nachfrage auf hohem Niveau mit Top-5-Platzierungen an.

Der Erfolg ihres inzwischen in 40 Länder verkauften Buchs, das aktuell von Apple verfilmt wird, kam für Bonnie Garmus aus heiterem Himmel. Als ihre Literaturagentin Felicity Blunt von der Londoner Agentur Curtis Brown am Vorabend der (digitalen) Frankfurter Buchmesse 2020 anrief und „heftiges Interesse“ über den englischsprachigen Raum hinaus vermeldete, wollte sie die Nachricht zunächst kaum glauben. Ein Problem mit dem ursprünglichen Titel lösten die Damen kurzfristig am Telefon. Aus „Introduction to Chemistry“ wurde „A Lesson In Chemistry“. „Es gab einige Verlage, die den Roman zunächst für ein Sachbuch hielten“, erinnert sich Garmus amüsiert.

PRH greift tief in die Tasche

Noch während der Buchmesse wurden die US-Rechte für angeblich 2 Mio Dollar an den zu Penguin Random House (PRH) gehörenden Verlag Doubleday verkauft. In Großbritannien ging der Zuschlag nach hitziger Auktion unter 16 Verlagen für eine hohe sechsstellige Summe an die PRH-Tochter Transworld, die „A Lesson in Chemistry“ ebenfalls unter dem Doubleday-Dach herausgebracht hat. Insgesamt hatte Blunt im Umfeld der Buchmesse Übersetzungsrechte in mehr als 20 Länder verkauft. Damit war der Weg in Bestsellersphären vorprogrammiert.

Auch Piper wollte den Roman „unter allen Umständen“ haben, sagt Thomas Tebbe, Programmleiter internationale Literatur der Bonnier-Tochter, und hatte sich die deutschen Rechte deshalb sogar schon wenige Tage vor der Messe gesichert, ebenfalls nach einer Auktion und nach einer gründlichen Prüfung des Manuskripts, über dessen inhaltliche Qualität es in München „von Anfang an keinerlei Zweifel“ gab.

Dank des international abgestimmten Erscheinungstermins im Frühjahr 2022 hatte Piper sehr viel Zeit, die deutsche Ausgabe „gründlich und langfristig“ vorzubereiten. Schon frühzeitig stand fest, sagt Tebbe, dass der Verlag mit Ulrike Wasel und Klaus Timmermann eines der renommiertesten deutschen Übersetzerteams ins Boot holen würde. „Wir haben schon einige Bücher gemeinsam gemacht und wissen daher, wie idiomatisch und inspiriert die beiden den Originalton in der Übersetzung umsetzen.“

Bereits kurz nach dem Einkauf der Rechte fiel im Verlag der Startschuss für eine der aufwendigsten Werbekampagnen seit Jahren:

Den Anfang machte eine aufgebundene englische Ausgabe, die vor Weihnachten an alle Mitarbeiter und einen „handverlesenen Kreis“ von Buchhändlern und anderen Multiplikatoren ging.

Im Laufe des letzten Jahres wurde der erste deutsche „Rough Cut“ noch ohne Cover, aber mit einem Brief von Verlegerin Felicitas von Lovenberg sowie Hintergrundinformationen zu Buch und Autorin mit dem Buchhandel als Hauptzielgruppe verschickt.

Im Spätherbst folgte das Leseexemplar für Buchhändler, Journalisten und Feuilletons samt DIN-A-4-Folder in einer Brotdose aus Blech, wie sie Elizabeth Zott im Buch ihrer Tochter in die Schule mitgibt.

Nach diesen 3 Aussendungen war der Boden zum Erscheinungstermin nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz für „das große Besteck“, wie Tebbe es nennt, bereitet. Zum Spitzentitelmarketing gehörte Werbung auf City Lights, Litfaßsäulen und Mall-TV u.a. in Berlin, Hamburg, Köln und München. Aber auch Leseprobensamplings, Print- und Online-Kampagnen, Community-Werbung im Lesezirkel und auf „Vorablesen“ sowie ein umfangreiches Dekopaket für den POS.

Gefragt nach dem Erfolgsgeheimnis des Buchs muss Thomas Tebbe nicht lange nachdenken. An erster Stelle steht nicht nur für ihn die außergewöhnliche Heldin des Romans: Elizabeth Zott, die „unbeirrbar und klug ihren Weg geht, ein Geniestreich der Autorin“. Neben ihr spielen zwei Aspekte eine ausschlaggebende Rolle: Zum einen handelt es sich um „einen überzeugend lebensklugen Text“, in den die mittlerweile 65 Jahre alte Autorin „sehr viel eigene Erfahrung“ hat einfließen lassen. Zum anderen sei die Entscheidung von Bonnie Garmus, den Roman in den 1960er-Jahren anzusiedeln, ein „kluger Kniff“ gewesen. „Es ist ein durch und durch zeitgemäßer Stoff, der aber durch die historische Verortung niemals dogmatisch wirkt.“

Internationale Wertschätzung

Garmus hat sich an den Rummel um ihre Person mittlerweile gewöhnt, aber „manchmal kann ich es immer noch nicht so richtig glauben, dass es tatsächlich mein Buch ist, das da auf den Bestsellerlisten steht“. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international ein Liebling des Buchhandels ist. In den USA ernannte die Buchkette Barnes & Noble und in Australien Buchhandels-Marktführer Dymocks den Roman zum „Buch des Jahres“. In Großbritannien wählten die Mitarbeiter des größten Filialisten Waterstones Bonnie Garmus zur Autorin des Jahres, nachdem „A Lesson in Chemistry“ bereits zum Lieblingsbuch der Kunden gekürt worden war.

Dabei war „Eine Frage der Chemie“ keineswegs „eine einfache Geburt“, wie die 65-Jährige selbstironisch sagt. Doch nach 2 vergeblichen Anläufen wollte Garmus es mit Buch Nr. 3 wissen (s. Interview unten). Aber mehrere Umzüge – von ihrer Heimatstadt Seattle in die Schweiz, dann nach London – sorgten für Schreibpausen, in London kam dann auch noch eine Schreibblockade dazu. „Ich kannte niemanden und kam mit dem Manuskript einfach nicht voran.“

Retterin in der Not war ihre Tochter, die Garmus aus den USA einen Link zu einem Online-Schreibkurs von Curtis Brown schickte, gepaart mit der Aufforderung, das Buch doch endlich zu Ende zu bringen. Der Kurs war zwar nicht so produktiv und erfolgreich wie erhofft, aber Garmus lernte Felicity Blunt kennen, eine der namhaftesten Literaturagentinnen der Insel. Blunt wollte ein 1000-Worte-Exposé und war so angetan, dass sie die Amerikanerin unter Vertrag nahm. Mit diesem Schub fürs Ego war die Fertigstellung des Romans zwar nicht Formsache, „aber plötzlich lief es“.

Und wie geht es weiter? Die Idee für einen neuen Roman hat Garmus „im fort­geschrittenen Stadium“ im Kopf. Nur mit der Zeit fürs Schreiben hapert es derzeit. „Ich bin weiterhin viel für Elizabeth Zott unterwegs, aber ich denke, es geht bald los.“

Anja Sieg

»Irgendwann war Elizabeth Zott einfach da« Bonnie Garmus im Interview über ihre Romanheldin als Vorbild und die Chemie Elizabeth Zott ist eine selbstbewusste Heldin, die genau weiß, was sie will. Wie ähnlich ist sie Ihnen? Sie ist mein großes Vorbild, weil sie nicht bereit ist, sich um jeden Preis anzupassen oder von ihrer Umwelt vorschreiben zu lassen, wie sie zu sein hat. Elizabeth scheut sich nicht, in einer Zeit, als das für Frauen nicht üblich war, ihre Meinung zu sagen. Und sie ist neugierig, jederzeit offen für Neues. Diese Eigenschaft teilen wir beide, ansonsten ist sie mir doch ein Stück voraus. Warum haben Sie Ihren Roman in den 1960er-Jahren angesiedelt? Das hat zwei Gründe. Zum einen wollte ich die Frauen dieser Generation würdigen, zu der auch meine Mutter gehört. Weil es von ihnen erwartet wurde, blieben die meisten zu Hause und zogen ihre Kinder groß, statt ihre eigenen Träume umzusetzen, einen Beruf zu ergreifen und sich zu emanzipieren. Zum anderen reizte mich der Vergleich, wie sich unsere Gesellschaft seither weiterentwickelt hat. Und wie sehr hat sie das? Beim Schreiben habe ich gemerkt, dass meine Erwartungen in diesem Punkt wohl etwas zu hoch waren. Ich will nicht ins Detail gehen, aber in vielen Bereichen hat sich wenig bis gar nichts getan. Mehr noch, wenn ich sehe, was in einigen Ländern passiert, auch in den USA, ist die Entwicklung sogar rückwärtsgerichtet. Vor „Eine Frage der Chemie“ hatten Sie bereits zwei Romane geschrieben, die jedoch nie veröffentlicht wurden. Buch Nr. 2 wurde von 98 Verlagen abgelehnt. Weshalb haben Sie trotzdem weitergemacht? Eine Lektorin hatte in ihrer Absage kein Blatt vor den Mund genommen und alle meine Fehler sehr direkt aufgelistet. Angefangen damit, dass ein Debütroman von über 700 Seiten eine Zumutung sei. Bei der Lektüre ihres Briefes musste ich zuerst tief schlucken, aber diese Lektorin hat mir im Nachhinein mit ihrer brutalen Offenheit einen Gefallen getan und meinen Ehrgeiz geweckt. Zu dem Zeitpunkt hatte sich Elizabeth Zott ohnehin schon fest in meinem Kopf eingenistet. Irgendwann war sie einfach da. Warum Chemie als roter Faden? Das habe ich mich schon oft gefragt, seit ich angefangen habe, den Roman zu schreiben. Ich hatte keine Ahnung von Chemie, aber Elizabeth Zott wollte unbedingt Chemikerin werden, was in den 1960ern für eine Frau sehr ambitioniert und vor allem schwierig war. Damit hatte ich zwar mein Thema, aber von Chemie keine Ahnung. Auf den Wissensstand der 60er-Jahre zugreifen zu können, war gar nicht so einfach, mal eben googeln ging nicht. Schließlich fand ich ein Fachbuch aus jener Zeit, dass zu einem treuen Helfer wurde. Es hat mich schon ein bisschen amüsiert, dass auch die beiden Chemikerinnen, denen ich das Manuskript zur Prüfung gegeben hatte, vieles nachlesen mussten.