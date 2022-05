Der Kalender als Kunstwerk für die heimische Küchenwand

Küchenkalender gehören oft zum festen Wohnungs-Inventar. Bei den Themen setzen die Verlage vor allem auf Altbewährtes.

In vielen Küchen hat der Kalender einen festen Platz an der Wand. Er dient zur Eintragung von Terminen oder auch einfach nur zum Ansehen. Norbert Treuheit, Verleger des Cadolzburger Kleinverlags Ars Vivendi, widmet sich dem Thema Küchenkalender bereits seit über 30 Jahren. Dabei setzt er auf klassische Themen: Essen, Kaffee und Wein. Das funktioniert für den Verlag am besten. Ebenfalls ganz vorne mit dabei ist Dumont. Christel Rosenfelds „Dumont Küchenkalender“ erscheint bereits seit 1989 jährlich und ist inzwischen nicht nur zum Bestseller, sondern gar zu einer Institution in diesem Kalenderfach geworden.