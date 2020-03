Effektiv kommunizieren in virtuellen Teams

Deutschland wechselt ins Home Office. Beraterin Nina Kreutzfeldt beschreibt, wie Arbeitskollegen auf Distanz erfolgreich zusammenarbeiten.

Allzu oft haben wir die Qual der Wahl: Schicke ich einfach eine E-Mail mit der wichtigen Entscheidung herum? Oder eine Gruppen-WhatsApp, damit alle die Nachricht sofort sehen? Oder ist es doch besser, für morgen eine Videokonferenz einzuberufen? Häufig treffen wir diese Wahl nicht bewusst, sondern „aus dem Bauch heraus“. Dies kann spürbare Folgen für die Qualität der Kommunikation haben.

Dies gilt verstärkt für virtuelle Teams: Wer mit anderen dezentral oder „remote“ zusammenarbeitet, also verteilt über verschiedene Orte, vielleicht auch über Länder und Kontinente hinweg, der kann im Team in der Regel nur online oder telefonisch kommunizieren. Dafür steht inzwischen ein breites Angebot an Möglichkeiten, sprich an Kommunikationskanälen zur Verfügung. Je nachdem, für welchen Kanal man sich in einer konkreten Situation entscheidet, kann man die Basis für einen guten Austausch legen, der für Klarheit sorgt und Vertrauen wachsen lässt oder aber auch ungewollt eine Grundlage für Missverständnisse und Konflikte schaffen.

Die meisten Menschen haben ein persönliches „Lieblingsmedium“. Für manche ist es das Telefon, andere haben eines der Online Collaboration Tools für sich schätzen gelernt. Am häufigsten nennen mir jedoch Teilnehmer in Seminaren E-Mails als ihr liebstes Medium. Oft mit dem Zusatz: Ja, wir verschicken und bekommen einfach viel zu viele Mails ...

Auch in vielen Verlagen wird intensiv virtuell zusammengearbeitet: mit freien Mitarbeitern, Autorinnen und Autoren, mit (IT-)Dienstleistern oder Kollegen im Homeoffice. Es lohnt sich daher, einen Blick darauf zu werfen, wie man die Klaviatur der Kommunikationskanäle am besten bespielt.

Webinar-Video »Virtuelle Teams« Virtuelle Teams treffen sich selten oder nie persönlich. Stattdessen tauschen sie sich regelmäßig über E-Mail, Skype, Google Hangout oder in Telefonkonferenzen aus. Virtuelle Teams bringen in Hinblick auf die Verfügbarkeit von Expertenwissen, Flexibilität und Kosten viele Vorteile, doch läuft die Zusammenarbeit meist nicht so glatt, harmonisch und effektiv, wie sie könnte und sollte. Wie die größten Herausforderungen bei Aufbau, Koordination und Leitung virtueller Teams gemeistert werden können, erläutert Nina Kreutzfeldt im einstündigen buchreport-Webinar. Inhalt: Virtuelles Team aufbauen, leiten und Teamregeln entwickeln

Vertrauen aufbauen und Mitarbeiter motivieren – trotz räumlicher Distanz.

Effektive Kommunikation auf Distanz

Konflikte in einem virtuellen Team erkennen und konstruktiv lösen

Blockaden überwinden und die Zusammenarbeit auf Distanz effektiver machen Auf pubiz.de können Sie das Video anschauen.

Die Reichhaltigkeit beachten

Bei der Kommunikation auf Distanz wirken vielfältige Kommunikationsfilter. Neben kulturellen sowie individuellen Filtern, die stets eine Rolle spielen, kommen Filter bei der sinnlichen Wahrnehmung zum Tragen. Je nachdem, für welchen Kanal man sich entscheidet, werden visuelle und akustische Informationen häufig entweder eingeschränkt oder sie entfallen sogar ganz.