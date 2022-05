Eduparnter und UTB starten Content-First-Strategie

Aus den Unternehmen

Die utb, eine Verlagskooperation von insgesamt 19 Verlagen, hat sich nach einer sorgfältigen Evaluation mehrerer Systeme für das von Edupartner entwickelte Publikations- und Redaktionssystem «Xpublisher for Learning Content» entschieden. Gemeinsam setzen sie damit eine massgeschneiderte Content First-Strategie um, die Workflows optimiert und das Publizieren sowohl in Print- als auch in Digitalformaten vereinfacht. Zudem ermöglicht dies der utb, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen. In einer ersten Phase erfolgt der Rollout für drei der insgesamt 19 Gesellschafterverlage.

Mehr Informationen: https://www.edupartner.ch/content-first-strategie-mit-utb/

Die Edupartner AG berät Verlage und Bildungsinstitutionen und erstellt, gestaltet und distribuiert Lerncontent. Im Sommer 2021 hat sie Distrinova, die erste digitale Verlagsauslieferung auf den Markt gebracht, der bereits 36 Partner (Verlage, Händler, E-Book-Plattformen) angehören und die mehr als 300 Schulen erreicht.

