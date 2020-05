Dr. Elisa Diallo und Mara Köchling neu bei Schöffling & Co.

Mara Köchling betreut seit dem 04.05.20 den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Schöffling & Co. in Frankfurt am Main. Zuvor war sie Pressereferentin bei Bastei Lübbe und betreute dort die belletristischen Titel des Hauptprogramms und des Eichborn-Verlags. Die 31-Jährige studierte Germanistik und Geschichte in Konstanz und Köln, wo sie zudem eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau im Gloria-Theater absolvierte. Anschließend war sie Volontärin in der Presseabteilung von Kiepenheuer & Witsch.