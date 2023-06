Dörlemann: Enger Austausch mit dem Publikum

Der Schweizer Branchenverband SBVV hat Dörlemann als Verlag des Jahres mit 5000 CHF ausgezeichnet. Im Interview beleuchtet Verlegerin Sabine Dörlemann die schwierige Lage der Independent-Verlage.

Was machen Sie besser als andere?

Wir pflegen seit der Verlagsgründung vor 20 Jahren einen sehr engen Kontakt zu den Leserinnen und Lesern und tauschen uns intensiv mit ihnen aus. Zu unseren Programmen bekommen wir viele Zuschriften, die wir alle beantworten. Unsere Leserschaft lobt die Bücher und die Ausstattung. Wir haben viele Leinenbände und fast alle unserer Titel haben ein Lesebändchen. Das kommt sehr gut an. Zu der Auszeichnung hat so auch beigetragen, dass wir unsere Fans mobilisieren konnten, die für uns gestimmt haben.

Hilft die Auszeichnung im schwierigen Geschäft eines Kleinverlags? Wie stark ist der wirtschaftliche Druck?

Der Preis beschert neben der Dotierung willkommene Aufmerksamkeit. Denn seit dem vergangenen Jahr geht es uns wie wohl fast allen anderen kleineren unabhängigen Verlagen, auch wir erleben Umsatzeinbrüche. Für uns in der Schweiz ist es insofern besonders kritisch, weil der Euro zuletzt geschwächelt hat und gegenüber dem Schweizer Franken verloren hat. Das setzt uns stark zu, weil wir mit unserem internationalen Programm rund 80% unseres Umsatzes in Deutschland generieren, die Löhne und andere anfallende Kosten aber in Schweizer Franken bezahlen. Das drückt die Marge.

Wie steuern Sie gegen?

Wir versuchen, die Umsätze mindestens zu halten und sparen Kosten, indem wir auch nach Möglichkeiten schauen, mit anderen Verlagen zusammenzuarbeiten. Im Bereich von Herstellung und Produktion könnten unabhängige Verlage zum Beispiel Kontingente zusammenlegen. Hier stehen wir aber erst in den Anfängen, es ist noch nichts spruchreif.

Wird es schwerer, auf dem deutschen Markt Umsatz zu generieren?

Das Problem liegt generell in der unterschiedlichen Behandlung von kleineren und größeren Verlagen im Buchhandel. Die größeren Wettbewerber verfügen über eine sehr starke Marktmacht, die sie auch ausspielen und die unabhängigen Verlage bekommen im Sortiment die starke Fokussierung auf Bestseller zu spüren. Aber es gibt zum Glück immer noch sehr engagierte Buchhändlerinnen und Buchhändler, die auch die Programme der Kleineren pflegen.

In welcher Stimmungslage geht es jetzt in die 2. Hälfte des Jahres?

Mit Optimismus. Dörlemann gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das heißt in heutigen Zeiten schon etwas und darauf sind wir auch stolz. Mit dem Rückenwind der Auszeichnung und einem starken Herbstprogramm sind wir guten Mutes.