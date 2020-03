Dieter Simon verlässt Prinovis

Aus den Unternehmen, Personalia

Ende August 2020 wird Dieter Simon, Geschäftsführer der Prinovis GmbH und Leiter des Standorts Nürnberg, das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. Hintergrund für diese Entscheidung ist die bevorstehende Schließung des Standortes Nürnberg Ende April 2021. Die Aufgaben von Dieter Simon am Standort Nürnberg übernimmt zum 1. April 2020 Lars Meusburger zusätzlich zu seinen Standardaufgaben als Leiter Einkauf bei Prinovis Deutschland. Mit dem Ausscheiden von Dieter Simon wird Cord Schuster, Leiter der Prinovis-Standorte in Ahrensburg und Dresden, zum Geschäftsführer der Prinovis GmbH berufen.

Dieter Simon war 2017 als Standortleiter und Mitglied der Geschäftsführung zu der Tiefdrucktochter der Bertelsmann Printing Group in Nürnberg zurückgekehrt, nachdem er bereits von 1992 bis 2008 in verschiedenen Funktionen für Bertelsmann tätig war. Nach seinem Wiedereinstieg bei Prinovis hat er es in kürzester Zeit geschafft, zusammen mit der Belegschaft ein überaus ambitioniertes Effizienzprogramm zu entwickeln und umzusetzen. „Dies hat es uns ermöglicht, den Standort in Nürnberg in einem äußerst schwierigen Marktumfeld bis Ende April 2021 weiterbetreiben zu können“, erklärt Niklas Darijtschuk, COO der Bertelsmann Printing Group. Darijtschuk weiter: „Darüber hinaus hat er als Vorsitzender diverser Expertenkreise auf Produktionsleiterebene wichtige Impulse gesetzt, um die betriebsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmen der BPG zu verbessern. Ich danke ihm bereits jetzt für seine hervorragende Arbeit und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Bis zu seinem Ausscheiden im Spätsommer wird Dieter Simon sich weiter um spezielle gruppenweite Projekte kümmern, die zum Ziel haben, die Vernetzung und die operative Exzellenz der neu formierten Bertelsmann Printing Group zu verbessern.

Über Prinovis

Prinovis ist ein führender Druckdienstleister in Europa mit insgesamt vier Produktionsstandorten in Ahrensburg, Dresden, Nürnberg und Liverpool. Die Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden eine breite Palette an Lösungen – von der Konzeption über Tief- und Rollenoffsetdruck bis hin zu Weiterverarbeitung und Logistik. Die Druckereigruppe ist Teil der Bertelsmann Printing Group (BPG) in der alle Druckaktivitäten von Bertelsmann gebündelt sind. Die Gruppe vereint ein breites Bertelsmann Printing Group Carl-Bertelsmann-Straße 161 M 33311 Gütersloh Mehr Informationen unter www.bertelsmann-printing-group.com Seite 2 von 2 Druck- und Dienstleistungsangebot. Dieses reicht von Marketing-, Kreativ- und Contentdiensten über Datenservices, Vorstufenleistungen, Druck und Weiterverarbeitung bis hin zu umfassenden Logistik- und Kundenbindungslösungen. Zu dem Bertelsmann-Unternehmensbereich gehören mehr als 8.000 Mitarbeiter. Hauptsitz der Bertelsmann Printing Group ist Gütersloh.