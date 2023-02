Die ITB BookAwards 2023 wurden verliehen

Aus den Unternehmen

ITB BookAward 2023: Hattrick für Frankfurter Reise-KochbuchGilde Anja Jahn, Markus Bassler und Oliver Hick-Schulz

Internationale Auszeichnung für bestes „Reise-Kochbuch 2023“ für Chez Luc: Mit Commissaire Verlain durch Frankreichs kulinarischen Südwesten – Preis für erstes Kochbuch von Bestsellerautor Alexander Oetker

Frankfurt am Main, den 13. Februar 2023. Das erste KrimiKochbuch von Beststellerautor und Frankreich-Korrespondent Alexander Oetker „Chez Luc – Mit Commissaire Verlain durch Frankreichs kulinarischen Südwesten“, erhält ITB BookAward 2023 in der Kategorie „Bestes Reise-Kochbuch“.

Damit geht die begehrte Auszeichnung der größten Reisemesse der Welt bereits zum dritten Mal an die Frankfurter Reise-Kochbuch-Experten Anja Jahn (PortraitFotografin), Markus Bassler (Food- und Landschaftsfotograf) und Oliver HickSchulz (Art-Director). Das professionelle Kreativteam zählt zu den begehrtesten Experten im Bereich Konzeption, Inhalt und Umsetzung von kulinarischen Büchern. Grund genug für den erfolgreichen Krimiautor und Gourmet Alexander Oetker, sich für sein Aquitaine-Kochbuch mit dem erfolgreichen Team zusammenzutun. „Es ist kein Arbeiten, sondern ein Schwelgen. Für Anja, Markus und Oliver sind Kochbücher kein Geschäft, sondern eine Herzensangelegenheit. Es geht um Produkte, um Gerichte, vor allem aber: Um Menschen. Ich liebe es, mit diesen besonderen Menschen zu verreisen und dabei wieder besondere Menschen kennen zu lernen. Ich bin so dankbar, dass es solche Menschen gibt, die die Schönheit des Lebens in Bilder und Bücher fassen können“, so Oetker begeistert. Das Buch „Chez Luc“ ist im Oktober bei Hoffmann und Campe erschienen.

Mit seinen einfühlsamen und hochwertigen Werken steht das Team seit mehr als zehn Jahren im Rampenlicht internationaler Auszeichnungen. Neben den ITB BookAwards 2015 für „Zypern – eine kulinarische Reise“ (Callwey/C&C Publishing) und 2021 für „Algarve – eine kulinarische Reise“ (Knesebeck) wurden ihre Arbeiten von der International Association of Culinary Professionals (USA) mit dem „IACPBookAward in Gold“ geehrt. Fünf ihrer Publikationen erhielten den Cookbook-Oscar von GOURMAND „BEST in the World Cookbook Award“, und die GAD Gastronomische Akademie Deutschland e.V. verlieh zweimal Gold und einmal Silber. Für ihre Passion erhielt Anja Jahn von DPA-Tochter News-Aktuell den Preis „Bestes Portrait des Jahres 2021“.

Die ITB Berlin ist seit 1966 die weltweit führende Messe der Reiseindustrie. Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB jährlich nationale und internationale Titel aus, vorrangig in deutscher Sprache oder in deutscher Übersetzung und würdigt damit außergewöhnliche publizistische Leistungen – mit dem Ziel, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen im

Bereich Reise und Tourismus zu schaffen.

www.anjajahn.com

www.markusbassler.com

https://www.zoozooma.de

www.depoenk.de

https://www.alexanderoetker.de/de/buch-details/chez-luc-das-kochbuch-voncommissaire-luc-verlain.html

www.cc-pr.com