Stephanie Mair-Huydts: »Aufgabe ist, Neues im Bekannten zu entdecken«

Die Corona-Pandemie hat den Tourismus fürs Erste weitgehend gestoppt. MairDumont-Verlegerin Stephanie Mair-Huydts erklärt, wie Reisebuchverlage sich anpassen.

Kaum eine andere Warengruppe auf dem Buchmarkt wurde durch die Coronakrise so nachhaltig getroffen wie Bücher zur Reise. Was nehmen die Reisebuchverlage aus dem geänderten Reiseverhalten mit und wie wird es nach der Pandemie weitergehen? Stephanie Mair-Huydts, Verlegerin bei MairDumont, spricht im buchreport-Interview über die Herausforderungen für Reiseverlage während der Corona-Pandemie und über die Erwartungen an die Zeit „danach“.

Die weltweite Pandemie bringt den Tourismus zum Erliegen und hält uns daheim. Für Reiseverlage eine schwierige Zeit. Wie entwickeln Sie in dieser Ungewissheit neue Themen?