Deutsche Bibelgesellschaft: KonApp bleibt kostenlos

Aus den Unternehmen

Das Interesse an der KonApp, der App für die Konfi-Arbeit, hält an. Nach einer Initialförderung durch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kann die App weiterhin kostenlos verwendet werden. Die Deutsche Bibelgesellschaft erhält dafür in den Jahren 2021 und 2022 finanzielle Unterstützung der evangelischen Landeskirchen. Die Zuwendungen erfolgen auf freiwilliger Basis.

Über 50 000 Konfirmandinnen und Konfirmanden nutzen bislang die KonApp, 4500 Institutionen, vornehmlich Kirchengemeinden, haben sich innerhalb des ersten Jahres über das Portal www.konapp.de registriert und digitale Konfi-Gruppen eingerichtet.

„Die vergangenen Monate haben den digitalen Wandel in unserer Kirche beschleunigt“, sagt Dr. Birgit Sendler-Koschel, Leiterin der Bildungsabteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). „Das betrifft auch die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden.“ Dabei gehe es nicht darum, Präsenz-Arbeit zu ersetzen, sondern diese digital zu unterstützen und mit digitalen Formen zu bereichern. „Die KonApp ist ein wichtiges Tool auf dem Weg zu einer Konfi-Arbeit, in der digitale Medien Konfirmand*innen und Teamer*innen neue Erfahrungsräume mit Gott und ihrer Kirche eröffnen.“

„Wir freuen uns, dass dank der Unterstützung der Landeskirchen, die KonApp als kostenloses Angebot für Gemeinden erhalten bleibt“, sagt Dr. Christoph Rösel, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft. Die starken Downloadzahlen der letzten Monate seien ein überraschender Erfolg und unterstrichen die wachsende Bedeutung digitaler Zugänge zur Bibel. Man sehe aber auch, dass die KonApp als verlässliches Tool innerhalb der Konfi-Arbeit einer konsequenten inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung bedarf. „Das erfordert nicht zuletzt ein kontinuierliches fachliches wie finanzielles Engagement“, so Rösel.

Die technischen Anforderungen der App wurden zuletzt in einem Sicherheitsaudit durch ein externes IT-Unternehmen geprüft. Im Ergebnis weise die KonApp eine hohe Sicherheit und eine gute Datenarchitektur auf, ohne unnötige Nutzerdaten zu erfassen. „Die KonApp ist technisch wie inhaltlich den Anforderungen des Einsatzfeldes gewachsen und kann in der Konfi-Arbeit umfänglich eingesetzt werden“, so Dr. Christian Brenner, Leiter des Bereichs Bibelprogramm bei der Deutschen Bibelgesellschaft.

Die KonApp enthält neben einem Gruppen-Feed eine Tagebuch-Funktion, einen Material-Pool mit curricularen Lerninhalten sowie digitale Bibelausgaben. Neben dem Text der revidierten Lutherbibel 2017 ist seit Januar dieses Jahres auch die vollständige BasisBibel mit Altem und Neuem Testament enthalten. Die BasisBibel gilt als besonders verständliche Übersetzung der biblischen Texte. Von der EKD wird sie zur „Erstbegegnung“ empfohlen.

Die Initialförderung für die App erfolgte durch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Entwickelt und mitfinanziert wird die KonApp durch die Deutsche Bibelgesellschaft. Gefördert wird sie von den evangelischen Landeskirchen, redaktionell beteiligt sind u. a. die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Pädagogisch-Theologischen Institute (ALPIKA). In den evangelischen Landeskirchen werden jährlich rund 165.000 Jugendliche konfirmiert.