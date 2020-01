Detektive im Revier gedruckter Verbrechen

Im Berliner Raum tummeln sich die meisten Krimibuchhandlungen. Die Inhaber berichten von den Herausforderungen in der spezialisierten Nische. Im Dschungel der Novitäten können sie vor allem mit Beratung punkten.

Berlin ist ein gefährliches Pflaster: Allein drei von bundesweit elf Krimibuchhandlungen befinden sich in der Hauptstadt, wie der Verein zur Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur „Syndikat“ auf seiner Website auflistet. Mit der 2015 in Potsdam eröffneten Buchhandlung Carlotta & Company kommt der Ballungsraum Berlin gar auf ein Viertel der ansonsten breit verstreuten Geschäfte mit Fokus auf Spannungsliteratur. Welches Rezept haben die Inhaber, um in der Nische bestehen zu können? Wie binden sie ihre Zielgruppe, die durch Netflix und Co. neue Kanäle hat, um ihrem Faible für Thriller und Krimigeschichten zu frönen?

Festzuhalten ist nach den Gesprächen mit buchreport: Krimis sind zwar ein gut gehendes Genre (s. auch das Interview mit Dussmann-Vertriebsleiterin Susanne Hellmann am Ende des Beitrags), mit Krimis allein könnten die spezialisierten Läden aber nicht überleben. ...