Der Buchtipp von Thomas Richter

Thomas Richter leitet bei der buchhändlerischen Genossenschaft eBuch das zentrale Marketing. Davor war er Gesamtleiter der LV.Buch. Von dort kommt auch sein Buchtipp: „Still ruft der See. Der 70er-Jahre Krimi“ von Michael Wagner. Es ist der 3. Band von dessen Regionalkrimi-Reihe um Kettling und Larisch.

„Humorvolle Krimis liegen zwar voll im Trend, genießen bei anspruchsvollen Lesern aber mitunter einen etwas zweifelhaften Ruf, wenn es um Fragen des stilistischen und inhaltlichen Anspruchs geht. Mit ,Still ruft der See‘ beweist Michael Wagner, dass (Wort-)Witz und Niveau sich nicht ausschließen müssen. Im Gegenteil: Mithilfe von Satzkonstruktionen, die man in Sachen Aufbau und Komplexität eher im ernsten Genre erwarten würde, lässt der Autor sein skurriles und völlig unorthodox agierendes Duo aus Hobbydetektiven scheinbar planlos durch die Ermittlungen stolpern – um sie im furiosen Finale schließlich doch als glückliche Sieger dastehen zu lassen. Ganz nebenbei nimmt uns Wagner mit auf die Reise in ein knatschbuntes und heute ziemlich verrückt wirkendes Jahrzehnt: Seine Antihelden ermitteln in den 1970ern. Schon jetzt freue ich mich auf das nächste Buch des von mir selbst vor ­einigen Jahren beim LV.Buch entdeckten Autorentalents. ,Himmelfahrt. Höllenfahrt‘ erscheint am 13. September dieses Jahres.“

Michael Wagner Still ruft der See. Der 70er-Jahre Krimi, 260 S., 14 €, LV.Buch , ISBN 978-3-78435651-8