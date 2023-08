Das waren die Toptitel im Juli

Bücher und Autoren, Markt

Die erhoffte Erholung der Kauflaune ist ausgeblieben: In diesem Juli wurden noch einmal etwas weniger Bücher und buchnahe Medien verkauft als im schon schwachen Vorjahr. Angehobene Preise sorgen aber mit der Ausnahme der Schweiz für ein Umsatzplus, zeigen die Juli-Zahlen des Handelspanels von Media Control für die 3 Märkte:

Die größten Umsatzbringer waren auch im Juli die belletristischen Toptitel des Frühjahrs, bevor das Ranking in der Herbstsaison absehbar wieder stärker durcheinander gewirbelt wird. In der Riege der 10 umsatzstärksten Bücher hält sich aber auch weiterhin das Sachbuch „Ein Hof und elf Geschwister“ von Ewald Frie, der dafür in diesem Jahr den Deutschen Sachbuchpreis erhalten hat.