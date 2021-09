Denkanstöße aus dem Philosophie-Regal

Bücher und Autoren

Die Liste mit den meistverkauften Titeln aus dem Bereich Philosophie zeigt ein breites Spektrum.

Ein Blick auf das aktuelle Ranking zeigt, dass es nach wie vor ein Interesse an der Geschichte der Philosophie gibt. So finden sich hier nicht nur Thomas Szlezáks „Platon“-Einführung (Platz 7) oder Richard David Prechts Philosophiegeschichte „Erkenne die Welt“ (14), sondern auch philosophische Klassiker wie Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“ (5) oder Ludwig Marcuses „Philosophie des Glücks“ (15).

Zugleich sind aber auch Titel gefragt, die sich mit Fragen der praktischen Philosophie beschäftigen, wie etwa Byung-Chul Hans neuer Essay „Undinge“, der eine Kritik der Informationsgesellschaft liefert (4), und Markus Gabriels Gegenwartsanalyse „Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten“ (10), in der er darlegt, warum es nicht verhandelbare, universale Grundwerte gibt, die für alle Menschen gelten. Ethische Fragen diskutiert Gabriel auch zusammen mit Gert Scobel in „Zwischen Gut und Böse“ (neu auf Platz 12). Die drei höchsten Neueinsteiger auf den Plätzen 1 bis 3: