Charlie Mackesy: Debütant mit Weihnachtshit

Bücher und Autoren

Noch sind es auch für den britischen Buchhandel noch einige Verkaufstage bis zum Fest, doch anders als im deutschen Markt steht mit Charlie Mackesys Buch „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ ein Geschenkbuch als Weihnachtshit bereits fest. Ob Filialist Waterstones, der Mackesys Debüt zu seinem „Buch des Jahres“ erkoren hat, oder unabhängige Buchhändler – alle berichten von starker Nachfrage aufgrund intensiver Mundpropaganda.

Ebury Press kommt mit der Auslieferung kaum noch nach. Viele Indie-Buchhändler sind deshalb bei aller Freude über den Selbstläufer sauer, weil sie teilweise länger als eine Woche auf Nachschub warten müssen.

Laut Nielsen BookScan wurden seit Mitte Oktober über 150.000 Hardcover verkauft.