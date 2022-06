CONTENTshift-Accelerator 2022: Fünf Finalisten stehen fest

Aus den Unternehmen

Initiative zur Innovationsförderung in der Buch- und Contentbranche / fünf Finalisten erhalten Beratung von Branchenexpert*innen / Content-Start-up des Jahres wird während der Frankfurter Buchmesse ausgewählt

Mit dem CONTENTshift-Accelerator fördert die Börsenvereinsgruppe innovative Geschäftsmodelle in der Buchbranche. Insgesamt 39 Start-ups qualifizierten sich für den Accelerator und nach der Vorrunde mit zehn Unternehmen wählte die CONTENTshift-Jury nun im Rahmen eines Pitch-Events in Frankfurt fünf Finalist*innen für das Programm aus. Sie erhalten Zugang zu einem hochkarätigen Netzwerk aus Investor*innen sowie Gründungs- und Branchenexpert*innen der Buch- und Medienbranche. Zudem durchlaufen sie Coachings und einen Co-Creation-Workshop, um ihre Geschäftsmodelle zu prüfen und aktuelle Herausforderungen sowie Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Am 20. Oktober wählt die Jury auf der Frankfurter Buchmesse das „Start-up des Jahres“, welches 10.000 Euro Förderprämie erhält.

Diese fünf Start-ups stehen im Finale:

ACTitude bietet gut verständliche, direkt umsetzbare psychologische Online-Kurse auf Basis der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) an. Die individuellen Lernpfade, Übungen und kleinen Impulse sollen ihre Nutzer*innen dabei unterstützen, auch in emotional herausfordernden Alltagssituationen die Ruhe zu bewahren.

Jurysprecherin Stefanie Penck (TeNeues Verlag) sagt: „Alle fünf Start-ups verbindet eine signifikante Grundidee: Ihre Geschäftsmodelle bieten Lösungen für die Nutzer*innen von heute, die online vorwiegend über Plattformen nach Angeboten suchen beziehungsweise auf diese aufmerksam werden. Die Finalist*innen eröffnen unserer Branche Möglichkeiten, mit Inhalten am Online-Markt zu partizipieren, ohne uns von den bekannten Plattform-Riesen abhängig machen zu müssen. Dabei ist die Bandbreite der Geschäftsideen so groß wie erfrischend. Sie sprechen unterschiedlichste Bedürfnisse der Kund*innen an. Und zugleich eint alle Gründer*innen das Verständnis und die Leidenschaft für das besondere Erlebnis Buch in all seinen Facetten, die unserer Branche so immanent sind.“

Der Accelerator wird von Unternehmen aus der Buch- und Medienbranche gefördert, die Mitglieder in die CONTENTshift-Jury entsenden. Dem diesjährigen Gremium gehören an: Detlef Büttner und Leif Göritz (Lehmanns Media/Thalia Buchhandlung), Olaf Carstens (Cornelsen Verlag), Stephan Dietrich (Junfermann Verlag), Nina Hugendubel und Per Dalheimer (Hugendubel Buchhandlung), Stefanie Penck (TeNeues Verlag), Wolfgang Pichler (MANZ Verlag und Buchhandlung), Ronald Schild (MVB), Peter Kraus vom Cleff (Börsenverein) sowie Deepa Gautam-Nigge (SAP Next-Gen Innovation Network) als branchen-externe Partnerin des Programms.

Mehr Informationen zum Ablauf des Programms: https://www.contentshift.de/accelerator/ablauf

