BurdaVerlag Brand Licensing gewinnt Kinder-Marken von Sony Music

Aus den Unternehmen

Die Lizenz- und Markenagentur des Burda Verlags weitet ihr Portfolio aus und vermarktet künftig exklusiv eine Auswahl der Kinder-Marken von EUROPA (Sony Music Entertainment).

Die Inhouse-Lizenzagentur des Burda Verlags gewinnt Marken der Sony Music Family Entertainment für ihr Portfolio und vermarktet damit künftig die fünf bekannten Marken TKKG, TKKG Junior, Die Fuchsbande, Teufelskicker und Die Punkies. Damit erweitert die Burda-Einheit für Markenkooperationen, Lizenzprodukte und Erschließung von Neugeschäften ihre Zielgruppenbandbreite, um den strategisch wichtigen Bereich der Lizenzprodukte für Kinder und Jugendliche. Von Kids bis hin zu Best Agern werden ab sofort alle Zielgruppen erreicht.

„Millionen Kinder lieben und konsumieren täglich Hörspiele. Insbesondere unsere Marken leben von tollen, spannenden und interessanten Geschichten, kontinuierlichen Neuheiten, großen Katalogen und hoher Nachfrage. Wir freuen uns sehr, dass Burda Licensing sich fünf unserer starken Kindermarken angenommen hat und langfristig unsere Lizenzagentur dafür ist. Ich bin davon überzeugt, dass es Burda gelingen wird, diese auf die nächste Stufe zu bringen und noch stärker im Lizenzmarkt zu verankern“, sagt Arndt Seelig, Senior Director Family Entertainment bei Sony Music.

„Detektivabenteuer, Fußballleidenschaft und der Traum vom Popstar sind emotionale Themen, die unser Portfolio um jüngere Zielgruppen sehr gut ergänzen. Wir freuen uns darauf, diese seit vielen Jahren erfolgreichen Kinder-Marken exklusiv im deutschsprachigen Raum zu vermarkten. Die Sony Music-Titel überzeugen dabei gleichermaßen im Hörspiel sowie im Buch-Segment und begeistern viele Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 10 Jahren – eine große und noch dazu sehr lizenzaffine Zielgruppe mit viel Potenzial“, so Lasse Martinsen, Director Brand Licensing.

Damit geht BurdaVerlag Brand Licensing einen weiteren Schritt im Agenturwachstum. Gemeinsam mit den Titeln des Burda Verlags und externen Marken schafft die Einheit so die Basis für holistische und kreative Kooperationen, die über verschiedene Plattformen mit großer Reichweite und über alle Medien hinweg inszeniert werden. Damit bietet die Inhouse-Agentur mit seiner langjährigen Media-Expertise den Lizenzgebern und den Lizenznehmern eine Besonderheit in der Branche an.

Das Leistungsspektrum der 17-köpfigen Agentur unter der Leitung von Lasse Martinsen umfasst sämtliche Schritte der Lizenzvermarktung – von Vertrieb und Markenführung, über die Partnerakquise für den Lizenzgeber bis hin zur Erstellung von Styleguides. Zu den bisherigen erfolgreichen Marken im Portfolio zählen unter anderem Publishing Brands wie Elle, Instyle, Playboy, Fit For Fun, Freundin und Meine Familie & ich.

Hintergrund