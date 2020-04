bücher.de unterstützt kleine Verlage

Aus den Unternehmen

Der Online-Versandhändler bücher.de stellt unabhängigen Verlagen die eigene Plattform zur Verfügung, damit diese ihre Bestseller präsentieren und Sonderaktionen bekanntgeben können. Dafür hat bücher.de sowohl Themenseiten als auch Newsletter eingeplant. Solange der stationäre Buchhandel geschlossen bleibt, erhalten kleine Verlage so eine Möglichkeit, Präsenz zu zeigen.

Aktuell sind Buchläden aufgrund der Coronakrise bundesweit geschlossen. Online ist der Kauf von Büchern weiterhin möglich. Viele kleine und unabhängige Verlage verkaufen ihre Produkte größtenteils im stationären Handel. Damit leiden kleine Verlage besonders stark unter den Auswirkungen der Ladenschließungen.

Seit mehr als 20 Jahren ist bücher.de einer der führenden deutschen Buch- und Medienhändler im Internet. Das Unternehmen überzeugt mit einem breiten, kundenorientierten Angebot und nimmt auf dem heimischen Markt eine starke Position gegenüber großen, internationalen Online-Anbietern ein. Um den Zusammenhalt in der Branche gerade in Krisenzeiten zu stärken, bietet bücher.de dem Arbeitskreis unabhängiger Verlage (AkV) im Börsenverein die eigene Online-Plattform als zusätzlichen Verkaufskanal an. Aktuell benachteiligten Verlagshäusern stehen ab sofort Themenseiten im Onlineshop sowie die reichweitenstarken Newsletter des Unternehmens zur Verfügung.

Damit steht der Online-Versandhändler kleinen Verlagen hilfreich zur Seite. Gleichzeitig öffnet bücher.de seinen Kundinnen und Kunden die Tür zu einer Vielzahl neuer und interessanter Produkte.

Über bücher.de

Die buecher.de GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Augsburg. Seit rund 20 Jahren ist der Name Programm: Mit über 15 Millionen Artikeln in den Bereichen Bücher, Musik, Filme, Software, Elektronik, Games, Spielzeug und mehr nimmt die Online-Versandhandlung www.buecher.de eine führende Position im World Wide Web ein. Alle Lieferungen bietet das Unternehmen versandkostenfrei an – ohne Mindestbestellwert.