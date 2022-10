Buchhandlungen beim Welttag des Buches 2023: Optimierter Anmeldeprozess – individuellere Teilnahmemöglichkeit

Aus den Unternehmen

Mehrere Tausend Buchhandlungen beteiligen sich jährlich an den Aktionen zum Welttag des Buches. Bei der Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ verschenken Sie das Welttagsbuch an rund eine Million Kinder in ganz Deutschland. Das Leseförderungsteam im Börsenverein, das dieses besondere Projekt begleitet, hat jüngst das Anmeldeprozedere optimiert, sodass Buchhandlungen individueller entscheiden können, wie und in welchem Umfang sie sich beteiligen möchten.

Kaspar Pflaum, Projektleiter Leseförderung des Börsenvereins, erklärt: „Der Welttag erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr haben so viele Kinder wie nie zuvor ein Welttagsbuch geschenkt bekommen und den Kulturort Buchhandlung kennengelernt. Wir sind sehr dankbar für dieses besondere Engagement von Buchhändler*innen in ganz Deutschland zugunsten der Leseförderung. Damit alle Unterstützer*innen zukünftig noch besser planen können und größeren Einfluss darauf haben, wie viele und welche Schulen sich bei Ihnen anmelden, haben wir einige neue Optionen in unsere Anmeldeoberfläche integriert.“

Das ist neu in diesem Jahr:

Bessere Planbarkeit durch Angabe einer Bestell-Obergrenze Größere Transparenz, indem der Bestellzwischenstand jederzeit abgerufen werden kann Bessere Aufteilung der Anmeldung mithilfe eines Ampelsystems, das Lehrkräften anzeigt, Ampelsystems, das Lehrkräften anzeigt, ob bei der Buchhandlung noch Anmeldungen möglich sind oder die Obergrenze bereits erreicht ist Stärkere regionale Verankerung durch Umkreissuche und Entfernungsbegrenzung Einfachere Teilnahme am Begleitprojekt „Lese-Reise“ durch Einbindung der Anmeldung innerhalb der Welttags-Abfrage

Bereits teilnehmende Buchhandlungen werden gebeten, bis zum 16. November 2022 über einen individuellen Rückmelde-Link ihre bisherigen Daten und die neuen Teilnahme-Optionen zu prüfen sowie die neuen Felder auszufüllen. Falls eine Buchhandlung keine Bestell-Obergrenze einträgt, wird automatisch die Anzahl ihrer Anmeldungen aus dem letzten Jahr als Obergrenze festgesetzt. Den Überprüfungslink versendet das Welttags-Team in den kommenden Tagen per E-Mail.

Buchhandlungen, die sich neu anmelden möchten, können eine E-Mail an welttag@boev.de senden.

Wie funktioniert die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“? Lehrkräfte der Klassenstufen 4 und 5 sowie von Integrations- und Förderschulen bestellen im Vorfeld Gutscheine und wählen eine Partnerbuchhandlung aus. Die Buchhandlung kauft die bestellten Bücher und tauscht sie gegen die Gutscheine der Schüler*innen ein, wenn diese mit ihrer Klasse in die Buchhandlung kommen. Der Aktionszeitraum, in dem die Schüler*innen ihre Buchgutscheine im Buchhandel einlösen können, verläuft vom 21. April bis zum 31. Mai 2022.

Weitere Informationen finden sich unter anderem im FAQ auf www.welttag-des-buches.de.