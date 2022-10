Lila Logistik übernimmt Auslieferer Sigloch

Markt

Müller – Die Lila Logistik (MLL) hat alle Anteile an den deutschen und tschechischen Gesellschaften des Buch-Auslieferers Sigloch gekauft. Der börsennotierte Logistikdienstleister will mit der Akquise sein Portfolio um die Bereiche Buch und Medien sowie E-Commerce ausbauen.

Der Kaufvertrag wurde gestern (26. Oktober) unterzeichnet. MLL übernimmt die Sigloch-Betriebe in Blaufelden und im tschechischen Horšovský Týn inklusive der dazugehörigen Logistik-Immobilien.

MLL, ein mittelständisches Familienunternehmen mit HauptSitz in Besingheim und 21 Standorten in Deutschland und Polen, ist als internationaler Logistikdienstleister in den Kernbranchen Automotive, Electronics und Medical aktiv. Zu seinen Kunden zählen u.a. Mercedes-AMG, Porsche und Alnatura. Durch die Sigloch-Übernahme wächst das Lila-Logistik-Team um rund 700 auf insgesamt 2.400 Mitarbeiter.

Beide Unternehmen würden sich „perfekt ergänzen“, heißt es in der MLL-Unternehmensmeldung. Durch den jeweils unterschiedlichen Branchenfokus gebe es bislang „nahezu keine Überlappungen bei den Kunden“. Dies biete die Chance, ein „nachhaltig großes Wachstumspotenzial für das neue Gesamtunternehmen“ zu generieren. So könne etwa das Logistik-Service-Center in Blaufelden von 85.000 qm um rund 30.000 qm und das in Tschechien von 17.000 qm um rund 12.000 qm erweitert werden.

Auch bei Sigloch bewertet man die Übernahme als „positiven Schritt“ für die Weiterentwicklung von Sigloch distribution: Da man von der Zukunftsfähigkeit überzeugt sei, blieben die heutigen Gesellschafter „noch für längere Zeit“ an der Finanzierung des Unternehmens beteiligt, heißt es in einem von Christoph Schaupp, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Sigloch-Gruppe, unterzeichneten Schreiben an die Geschäftspartner.

Die Marke Sigloch soll in den kommenden Monaten vollständig in die Müller – Die lila Logistik SE integriert werden.