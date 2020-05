Börsenverein zum Johann-Philipp-Palm-Preis für Gui Minhai: „Herausragender Kämpfer für die Freiheit des Wortes“

Aus den Unternehmen

Der schwedisch-hongkonger Autor, Verleger und Buchhändler Gui Minhai erhält in diesem Jahr den Johann-Philipp-Palm-Preis für Presse- und Meinungsfreiheit. Dies gab die Palm-Stiftung am Wochenende bekannt. Die Interessensgruppe (IG) Meinungsfreiheit des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hatte Gui Minhai für den Preis vorgeschlagen.

Jürgen Horbach, Sprecher der IG Meinungsfreiheit des Börsenvereins: „Mit Gui Minhai zeichnet die Palm-Stiftung nicht nur einen herausragenden Kämpfer für die Freiheit des Wortes aus, sondern wirft auch einen Scheinwerfer auf die dramatischen Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit in China. Wir gratulieren dem Autor, Verleger und Buchhändler von ganzem Herzen zu dieser wichtigen Auszeichnung. Leider können wir dem Preisträger unsere Glückwünsche nicht übermitteln, da die chinesische Regierung ihn im Gefängnis gänzlich von der Außenwelt abschirmt. Gerade deshalb dürfen wir nicht aufhören, auf sein Schicksal aufmerksam zu machen. Wir fordern mit Nachdruck die sofortige Freilassung von Gui Minhai und ein Ende der Repressalien gegen regierungskritische Stimmen in China, Hongkong und weltweit.“

Gui Minhai wurde 2015 zusammen mit vier anderen Buchhändlern aus Hongkong verschleppt, seitdem war er vermisst oder in Haft. Gui hatte in Hongkong regimekritische Schriften verlegt und verkauft und dadurch den Unmut der chinesischen Regierung auf sich gezogen. Im Februar 2020 verurteilte ihn ein chinesisches Gericht zu zehn Jahren Haft. Der Börsenverein setzt sich für die Freilassung Gui Minhais ein, im vergangenen Jahr etwa mit einer Mahnwache auf der Frankfurter Buchmesse.

Der Johann-Philipp-Palm-Preis wird seit 2002 alle zwei Jahre von der Palm-Stiftung aus Schorndorf vergeben. Er zeichnet Menschen und Institutionen aus, die sich in herausragender Weise für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen. Neben Gui Minhai wird der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis in diesem Jahr an die Aktivistin und Buchautorin Bushra Al-Maktari verliehen. Der Festakt findet am 6. Dezember 2020 in Schorndorf statt.