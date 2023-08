Bestseller »Liebes Kind« als Netflix-Serie

„Liebes Kind“ startet am 7. September als Mini-Serie auf Netflix. Die Buchvorlage von Romy Hausmann stand 45 Wochen auf der SPIEGEL-Liste. Verfängt die Film-Adaption, könnte sie die Buch-Nachfrage noch einmal beleben.

Als der Thriller „Liebes Kind“ von Romy Hausmann 2019 erschien, konnte er mit seinem fesselnden Spannungsbogen schnell bei Publikum und Kritik reüssieren. Der Titel stand 45 Wochen auf der SPIEGEL-

Paperback-Bestsellerliste und wurde mit dem Crime-Cologne-Award ausgezeichnet.

Das war umso bemerkenswerter, weil die Autorin Romy Hausmann mit „Liebes Kind“ ihr Debüt im Thriller-Genre vorlegte. Zuvor hatte die frühere Fernsehjournalistin zwei Frauenromane mit eher überschaubarem Erfolg veröffentlicht, weshalb ihre Agentur einen Wechsel des Sujets vorschlug.

Bei ihrem Erstlingswerk im Spannungs-Fach geht es um eine abgelegene Hütte, in der ein Mann eine junge Frau einsperrt, um mit ihr eine Familie zu gründen. Besonders beklemmend ist dabei die ständige Anwesenheit physischer, vor allem aber auch gerade psychischer Gewalt, die sich in der klaustrophobischen Enge des Gefängnisortes ins Unermessliche steigert und zu einer „Fesselung“ der Opfer führt, die sich auch sofort auf die Leser überträgt …

Verfilmung sofort angeschoben

Auch der Verlag dtv muss sofort gespürt haben, welches Potenzial in dem Stoff steckt. Bereits vor der Veröffentlichung des Thrillers ließ er seine Kontakte in die Filmbranche spielen (s. auch das Interview mit Drehbuchautorin und Regisseurin Isabel Kleefeld). Mit der Produktionsfirma Constantin Film gab es bereits eine außerordentlich fruchtbare Zusammenarbeit rund um die „Eberhofer“-Krimis von Rita Falk (die aktuell allerdings nach Falks Kritik an der „Rehragout-Rendezvous“-Verfilmung getrübt ist).