Athesia Kalenderverlag: Tanja Grimm neu im Team Mass-Market

Aus den Unternehmen, Personalia

Zum 16. Juli startet Tanja Grimm (23) nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung beim Verlag Gräfe + Unzer beim Athesia Kalenderverlag. Hier wird sie das Team „Mass-Market“ verstärken, welches die nichtbuchhändlerischen Märkte mit Schwerpunkt LEH, Discount, Warenhaus, Papeterie sowie Bau- und Garten-Center betreut.

„Wir freuen uns, mit Frau Grimm eine motivierte neue Kollegin im Team begrüßen zu dürfen“, so Bernhard Fetsch, Vertriebs- und Marketingleiter bei Athesia. „Der Kalendermarkt ist traditionell breit aufgestellt, was die Kundenstruktur angeht. Daher ist es wichtig, mit einem wachsenden Team an qualifizierten Kolleginnen und Kollegen den sehr unterschiedlichen und steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden.“

Tanja Grimm verstärkt mit ihrem Eintritt bei Athesia die bereits bestehende Vertriebsstärke im traditionell relevanten Bereich des Mass-Markets.