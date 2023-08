Art Cologne zeichnet Walther König aus

Veranstaltung

Aus dem Kunstbuchhandel ist Walther König kaum wegzudenken. Mittlerweile hat Sohn Franz König die Geschäfte übernommen, aber die Marke trägt den Namen des Vaters.

Die Macher der Kunstmesse Art Cologne haben das Lebenswerk von Walther König anerkannt und verleihen ihm den Preis für besondere Leistungen der Kunstvermittlung. König sei damit der erste Buchhändler und Verleger, der diesen Preis erhalte, heißt es in der Mitteilung.

In der Begründung heißt es: „Weit über 4.000 Ausstellungskataloge, Monografien, Bildbände und Publikationen zur Ästhetik und Theorie der bildenden Kunst, Architektur und Fotografie sind seit Gründung des Verlagsbuchhandels Walther König im Jahr der Studentenrevolte 1968 erschienen. Der Art-Cologne-Preis ehrt König, der mit seinem Lebenswerk als Verleger von Kunst- und Künstlerbüchern auf einzigartige Weise hervor ragt. In seinem Bücher-Kosmos zentriert sich ein Netzwerk nahezu aller Akteure der internationalen Kunstszene – der Künstler und Autoren, der Museen und Galerien, der Sammler, Kunstwissenschaftler und Kulturfreunde. Walter König kennt den gesamten Kunstbetrieb von innen – und verschafft ihm Sichtbarkeit nach außen. Mit seiner Arbeit als Buchhändler und Verleger trägt er entscheidend dazu bei, dass ein Diskurs über bildende Kunst auf höchstem Niveau stattfinden kann. Mit seinen Kunstbuchhandlungen und Museumsshops ist er in zahllosen Städten präsent und auch auf der Art Cologne zieht sein stets aktueller Bücherstand seit Jahrzehnten das Publikum an.“

Überreicht wird der Preis am Freitag, den 17. November 2023 um 10 Uhr im Historischen Rathaus von Köln.