Arlette Graf steigt bei »Zürich liest« ein

Arlette Graf übernimmt per 1. Januar 2022 das Festivalmanagement von »Zürich liest« und »Zürich liest ein Buch«. Graf ist seit zwei Jahren auch Mitglied der Programmkommission des Buch- und Literaturfestivals und wird dies weiterhin bleiben. Arlette Graf studiert Kulturanthropologie in Basel und arbeitete früher u. a. als Programmleiterin im Karl der Grosse in Zürich.

Die Gesamtleitung bleibt in den Händen von Martin Walker, der seit 2017 der Festivalleitung angehört und auch Geschäftsführer des Trägervereins ZBVV ist.

»Zürich liest ein Buch« findet vom 6. bis 22. Mai 2022 statt; »Zürich liest« vom 26. bis 30. Oktober 2022.

Umzug

Gleichzeitig zieht das Festivalbüro um: neue Adresse und Telefonnummer ab sofort:

Festivalbüro »Zürich liest«

Quellenstrasse 27

8005 Zürich

Tel. +41 43 321 32 90

info@zuerich-liest.ch