Angler sind preissensibler als Jäger

Die von buchreport erhobene Themenliste Angeln & Jagen wird vor allem durch Prüfungsliteratur bestimmt.

Platz 1 im Ranking der meistverkauften Bücher in diesem Segment belegt „Grundwissen Jägerprüfung“ aus dem Kosmos Verlag, der knapp die Hälfte der Titel in den Top 15 stellt. Darunter auch den höchsten Neueinsteiger auf Platz 8, „Welcher Angelfisch ist das?“ von Ben Boden, den Kosmos seit einigen Jahren im Programm hat – ein handlicher, kompakter Naturführer speziell für die Zielgruppe Angler, der in diesem Jahr in einer aktualisierten Neuausgabe erschienen ist.

Generell ist Literatur zu Jagen und Angeln vor allem durch praktische Grundlagenwerke, Bestimmungs­bücher und prüfungsrelevante Themen geprägt. Laut Birgitta Barlet, Kosmos-Verlagsleitung Buch, entwickelt sich die dazugehörige Warengruppe (Ratgeber Natur) sehr gut, man habe Umsatzzuwächse in dem Bereich, wobei der Online- und Barsortimentsanteil recht hoch sei. Zum Jahresende ändere sich das, „vor allem im Bereich Jagd ist das Weihnachtsgeschäft ganz wichtig“.

Dabei seien hochpreisige Geschenktitel besonders wichtig für das Impulsgeschäft an Weihnachten, berichtet Barlet, die Unterschiede ausmacht beim Kaufverhalten der beiden Zielgruppen: „Beim Angeln sind wir eher niedrigpreisig, denn die Angler sind preissensibler. Bei der Jagd ist eine größere Spreizung möglich, hier liegt generell das Niveau höher.“