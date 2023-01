Aus den Unternehmen

Weltbild vermarktet ausgewählte Kurse der Wissensplattform „Meet Your Master“

Meet Your Master bietet Online-Videokurse an, die von Prominenten und Branchenexpert*innen unterrichtet werden.

Produzenten der aufwändig umgesetzten Kurse sind Viktoria und Heiner Lauterbach

Augsburg, 17.01.2023. Wer träumt nicht davon, von den Besten in ihrem Bereich zu lernen? Schreiben von Thrillerkönig Sebastian Fitzek, Gesundheitswissen von Bayern-Arzt Dr. Müller-Wohlfahrt, Schauspiel von Heiner Lauterbach. Genau das bieten die Online-Videokurse „Meet Your Master“ von Viktoria und Heiner Lauterbach. Weltbild vermarktet jetzt 3 ausgewählte Kurse über seine reichweitenstarken Kanäle – wie den Katalog und den Onlineshop.

E-Learning ist ein wichtiger Zukunftsmarkt

„Wissen, Lernen und Weiterbildung sind die entscheidenden Faktoren für alle, die ihre Zukunft erfolgreich gestalten wollen. Meet Your Master von Viktoria und Heiner Lauterbach ist eine Coaching-Plattform, auf der Meisterinnen und Meister ihres Faches über ihre Berufsgeheimnisse sprechen“, so Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group. Für Weltbild ist E-Learning ein Zukunftsmarkt mit enormem Wachstums- und Umsatzpotenzial, der das Kernsortiment Medien optimal fortführt.

Video-Coaching von den Besten ihres Faches in Kinoqualität

„Wir wollen einen Impuls setzen. Mit einem Pool an Energie, Kreativität und Anregungen. Koryphäen ihres Faches geben anhand von sehr exklusiven Filmen ihr Wissen weiter“, sagt Viktoria Lauterbach, Gründerin und CEO von Meet Your Master, über die Kurse, die in Kinoqualität gedreht wurden: „Jeder kann sehen: fast kein Weg ist gerade, Erfolg keine Selbstverständlichkeit – aber es gibt tolle Ansätze, sich zu entwickeln.“

Viktoria Lauterbach: “Unser Spirit: Lernen soll Freude und Glück bereiten“

Für 2023 wünscht sich Produzentin Viktoria Lauterbach für Meet Your Master, dass der Spirit der gesamten Firma sichtbar wird: „Die Menschen sollen sehen: Lernen soll Spaß machen, soll Freude und Glück bereiten.“ Sie erzählt, dass der Start zunächst nicht einfach war: „Die Herausforderung war, den ersten für die sehr zeitaufwändige Produktion zu finden. Die meisten sagen, fangt ihr mal an, und wenn ihr ein paar Videos habt, meldet euch wieder.“ Nach den ersten Kursen war es wesentlich leichter, „Master“ für das Projekt zu gewinnen. Die Liste kann sich sehen lassen: Nico Hofmann (CEO der Ufa Film, Produzent), Til Schweiger, Jonas Kaufmann, Reinhold Messner, Jean Remy von Matt, Anke Engelke, Gorden Wagener (Chef Designer von Mercedes-Benz), Malaika Mihambo (Olympia Siegerin, Weltmeisterin und dreifache Sportlerin des Jahres), Florian Langenscheidt und viele mehr machten mit. Zusagen von Jürgen Klopp, den Scorpions und viele mehr liegen vor.

Weltbild bietet zum Start drei ausgewählte Kurse

„Für den Test wurden drei Video-Kurse mit 4:40 bis 8:30 Stunden Dauer ausgesucht, die nah an den Interessen der Weltbild Zielgruppe liegen“, erläutert Christian Sailer. Die Online Video-Kurse kosten 99 Euro und beinhalten nicht nur den Kurs, sondern auch ein passendes signiertes Buch, verpackt in einer hochwertigen Box.

Weltbild präsentiert Meet Your Master im Onlineshop. Das Weltbild Magazin sprach zu dem neuen Angebot mit Viktoria Lauterbach: Interview mit Viktoria Lauterbach, Founder und CEO von Meet Your Master

Weiterführende Informationen:

Die Kurse im Angebot von Weltbild sind:

„Dr. Müller-Wohlfahrt Geschenkbox mit Online-Kurs Orthopädie“

„Sebastian Fitzek Geschenkbox mit Online-Schreibkurs “

„Gaby Hauptmann Geschenkbox mit Online-Schreibkurs “