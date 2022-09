Was Heimwerker wollen

Bücher und Autoren

Seit Beginn der Pandemie boomt die Do-it-yourself-Branche, einzig Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Materialien trüben das Bild. Welche Trends die Heimwerkerszene bestimmen, lässt sich an der Themenbestsellerliste Do it yourself ablesen.



Die Deutschen legen verstärkt selbst Hand an bei Arbeiten an Heim, Haus und Garten. Das gestiegene Interesse am Heimwerken spiegelt sich auch im Ranking der meistverkauften Bücher zum Thema DIY wider:

Die Stiftung Warentest stellt ein Drittel der Top-15-Titel und ist damit der Verlag mit den meisten Platzierungen. Darunter sind zwei Ratgeber neu eingestiegen, die sich den Themen Hausbau und Bauprojekte widmen: In „Richtig Dämmen“ , als höchster Neueinsteiger auf Platz 5, hat Arnold Drewer alle wichtigen Informationen zur Häuserdämmung und zur Sanierung von Bestandsgebäuden zusammengestellt. Neu auf Platz 12 landet „Unser Bauherren-Handbuch“ , das detailliert den Weg zum Eigenheim beschreibt, von der Grundstückssuche über die Finanzierung bis zur Bauabnahme.

