Aus den Unternehmen

Verlagsgruppe Beltz wird Fördermitglied im Bundesverband Leseförderung



Weinheim, 04. Juli 2023 – Die Weinheimer Verlagsgruppe Beltz ist zum 01.06. als Fördermitglied in den Bundesverband Leseförderung e.V. (BVL) eingetreten. Die Kooperation sieht außerdem eine enge Zusammenarbeit zwischen BVL und Beltz bei der Fortbildung und Schulung von Literaturpädagog:innen vor.

Beltz unterstreicht damit die Absicht, noch intensiver in den Bereich Leseförderung zu investieren. Neben dem umfangreichen Leseförderungs-Programm bei Gulliver und der Unterstützung verschiedener Initiativen wie bspw. dem Gütesiegel Buchkita der IG Leseförderung des Börsenvereins erweitert Beltz damit sein Engagement für mehr Lesekompetenz

„Der Schritt ist uns wichtig und zeigt unseren Willen, unserer Verantwortung als Verlag mit einem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteratur nicht nur im Programm, sondern auch darüber hinaus gerecht zu werden. Nicht zuletzt die aktuelle IGLU-Studie hat bestätigt, dass es in Deutschland noch einiges aufzuholen gibt“, erklärt Franziska Schiebe, Marketingleitung bei der Verlagsgruppe Beltz.

Im Zuge der Kooperation wird zudem ein Veranstaltungs- und Weiterbildungskonzept entstehen, das sich an Literaturpädagog:innen richtet und von der Vorsitzenden des Bundesverbands Leseförderung, Manuela Hantschel, geleitet wird. Ziel sei es, die Pädagog:innen im Lehrbetrieb gezielt für den Einsatz von Literatur und deren Vermittlung zu schulen und inhaltliche Konzepte zur Leseförderung, wie bspw. die Super lesbaren Bücher im Gulliver-Programm in einen praktischen Kontext zu.

Über den Bundesverband Leseförderung e.V. (BVL)

Der BVL engagiert sich für die Qualitätssicherung bei der Vermittlung von Lese-, Schreib-, Literatur- und Medienkompetenz. Er dient dem Meinungs- und Erfahrungsaustausch aller, die sich im Bereich der Leseförderung engagieren. Er arbeitet mit anderen Organisationen und Institutionen zusammen, fördert die Diskussion sowie die Aus- und Fortbildung. Für seine Mitglieder dient der Verein dazu, ihre Belange als Leseförderer in die Öffentlichkeit zu tragen und ihnen Dienstleistungen anzubieten.

Über die Verlagsgruppe Beltz:

Die Verlagsgruppe Beltz Julius Beltz GmbH & Co. KG hat ihre Schwerpunkte in Pädagogik, Aus- und Weiterbildung, Sozialarbeit, Psychologie (u. a. das Magazin Psychologie Heute) sowie bei Programmen im Kinder- und Jugendbuch (u. a. Beltz & Gelberg). Dachgesellschaft ist die Beltz Rübelmann Holding GmbH & Co. KG.

Etwa 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiteten im Jahr 2019 einen Umsatz von 33,4 Millionen Euro. Die Gruppe wird als unabhängiges Familienunternehmen in der 6. Generation geführt.

Leseförderung bei Beltz & Gelberg und Gulliver

Seit jeher können sich Kinder für Geschichten begeistern, sie bereichern die Fantasie und lassen sie in die verschiedensten Welten abtauchen. Damit diese Begeisterung für geschriebene Geschichten und Bücher erhalten bleibt, ist das Lesen eine Grundvoraussetzung. Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu vielfältigen und altersgerechten Geschichten unterschiedlicher Genres ermöglichen. Egal, wie gut oder schlecht sie lesen können. In unseren Programmen finden sie vielfältigen Lesestoff für unterschiedliche Interessen und Lesekompetenzen.