Verlagsauslieferung Runge mit neuen Verlagen

Aus den Unternehmen

Zum 01.05. wechseln einige Verlage von der LKG zur Runge Verlagsauslieferung nach Steinhagen:

Albarello, Haan

Dietrich Reimer Verlag, Berlin

Gebr. Mann Verlag, Berlin

Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin

Snoeck Verlagsgesellschaft, Köln

Die Verlage nehmen bei der RungeVA an der gebündelten MSR-Faktur teil.

Ein wichtiger Hinweis für den Handel:

Die Auslieferung und Bestellbearbeitung bei der LKG erfolgt nur bis zum 21.04.2023.

Auch Remittenden werden bereits ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bei der LKG erfasst, sondern zunächst gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt an die RungeVA weitergeleitet. Um mögliche Rückfragen, Reklamationen und Wartezeiten zu vermeiden, richten Sie Ihre Bestellungen und auch Rücksendungen also bitte schon ab dem 22.04.2023 direkt an MSR:

Medien Service Runge

Bergstr. 2

33803 Steinhagen

E-Mail: MSR@RungeVA.de

Tel.: 05204 / 998-123

Gebündelte Faktur und Auslieferung | BAG über VN 11271

Auslieferungsstart in Steinhagen ist der 01.05.2023

Runge Verlagsauslieferung GmbH

Bergstr. 2

33803 Steinhagen

Tel.: 05204 / 998-0

Fax: 05204 / 998-111

Kontakt: Britta Schürmann

Tel.: 05204 / 998-161

E-Mail: Britta.Schuermann@RungeVA.de