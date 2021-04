Verbünde blicken auf Digitalschau „Frühlingserwachen“ zurück

Aus den Unternehmen

Großer Erfolg für „Frühlingserwachen“ – Das digitale Treffen des unabhängigen Buchhandels

Mit „Frühlingserwachen“ fand letzte Woche die erfolgreichste digitale Programmpräsentation im deutschsprachigen Raum statt. Ins Leben gerufen wurde dieses digitale Zoom-Treffen des unabhängigen Buchhandels von den vier Verbundgruppen Buchwert, eBuch, LG Buch und Nordbuch, um den Kontakt zwischen Verlagen und inhabergeführten Buchhandlungen zu intensivieren.

An drei Tagen mit unterschiedlichen Themen-Schwerpunkten (Kinder- und Jugendbuch, Sachbuch/Ratgeber/Kalender und Belletristik) präsentierten über 60 Verlage in jeweils 20-minütigen Slots Highlights aus ihren Frühjahrs-Programmen. Neben den Verlagen waren auch zahlreiche namhafte Autor*innen mit dabei. So sprachen unter anderem Kirsten Boie, Frank Schätzing oder Karsten Dusse über ihre aktuellen Bücher.

Im Schnitt nahmen an jeder Präsentation mehr als 140 Buchhändler*innen teil (in der Spitze 224). „Vielen Dank für diese Tage: wir haben wiederentdeckt, neuentdeckt, bestellt, gelacht, sind bestens unterhalten worden“, so eine Buchhändlerin. Auch viele andere zeigten sich sichtlich begeistert: „Balsam für die Buchhändlerseele. Der Zusammenhalt, die tollen Bücher, die tollen Stimmen“ oder „Ich hätte nicht erwartet, dass die drei Tage so perfekt geplant stattfinden können. Sehr großes Lob dafür“.

Auf Wünsche aus dem Chat seitens der Buchhändler*innen wie „Bitte dieses Format wiederholen, bin total begeistert“ oder „diese digitale Veranstaltung ist so toll, bitte eine ähnliche für den Herbst/Winter“, haben die vier Verbundgruppen schnell reagiert: Eine Wiederholung des erfolgreichen Events im Herbst ist beschlossene Sache.