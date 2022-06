TOGGO Radio und DK Verlag starten „Superchecker!“-Kooperation

Aus den Unternehmen

TOGGO Radio von SUPER RTL und der Münchner DK Verlag haben eine Kooperation zur Buchreihe „Superchecker!“ gestartet – den „TOGGO Radio Superchecker!“. Die informativen Wissensbeiträge für Kinder ab sieben Jahren werden zwei Mal pro Woche jeweils montags und freitags bei TOGGO Radio ausgestrahlt. Dies ist der Auftakt für eine Zusammenarbeit,die die Synergien von Buch und Audio vorantreiben soll.

Woher weißt Du das alles?! – Aus meinem Superchecker!-Buch!

In den Audio-Beiträgen unterhalten sich zwei Kinder auf dem Schulhof über spannende

Wissensthemen basierend auf der Superchecker!-Buchreihe, beispielsweise Dinosaurier, Weltall, Klimawandel oder Geschichtliches. Die Titel werden mit dem TOGGO Radio-Logo bestickert, begleitet wird die Kampagne mit einer gemeinsamen Marketingkampagne für den Handel.

Monika Schlitzer, Verlegerin des DK Verlags Dorling Kindersley sagt: “Unser Ziel ist es, in unseren Büchern Wissen für Kinder spannend und lebensnah aufzubereiten, damit möglichst viele Kinder Zugang dazu bekommen. Die Superchecker-Reihe ist ein ganz besonderes Beispiel dafür und so freuen wir uns, dass wir durch diese großartige Zusammenarbeit mit Toggo Radio noch mehr Kinder erreichen können.”

Thorsten Braun, CEO von SUPER RTL: „Die Kooperation mit dem renommierten DK Verlag ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, hochwertige Inhalte für Kinder auf allen nur denkbaren Plattformen erlebbar zu machen. Nachdem wir mit TOGGO Radio inzwischen auch im Audio-Bereich stark aufgestellt sind, ermöglicht uns die ‚Superchecker!‘-Reihe nun eine tolle erste Verknüpfung in Richtung Publishing. So begeistern wir unsere kleinen Fans künftig mit vereinten Kräften und sorgen dafür, dass Wissensvermittlung unabhängig vom Kanal jede Menge Spaß macht.“

SUPER RTL ist der führende Content-Anbieter für Kinderunterhaltung in Deutschland. Das Kölner Medienunternehmen verbreitet Inhalte über eigene lineare TV-Sender und digitale Plattformen wie Apps, Webseiten und SVOD. Die Dachmarke TOGGO bündelt unter anderem Serien, Spiele und Events für Sechs- bis 13-Jährige, Toggolino orientiert sich an den Bedürfnissen und Sehgewohnheiten von Vorschülern und Kleinkindern. Mit TOGGO Radio hat SUPER RTL im Juni 2020 einen eigenen Radiosender gestartet, der bereits mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet wurde.

Dorling Kindersley ist einer der führenden Ratgeberverlage und hat auch im Bereich Kinderbuch mit seinem Sachbuchstil Maßstäbe gesetzt. Großzügig bebildert und mit einer Gestaltung, die auch komplizierte Zusammenhänge begreifbar macht, vermitteln DK Bücher Wissen zu den unterschiedlichsten Themen auf anschauliche und unterhaltsame Weise, u.a. mit den Buchreihen “Wissen für clevere Kids”, ”Superleser” und “Erstes Lernen”. Für besondere Unterhaltung sorgen zudem die diversen Titel zu Marken wie LEGO®, LEGO® NINJAGO®, MARVEL, Disney und vielen weiteren.