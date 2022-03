Thomas Pletzingers Roman „Bestattung eines Hundes“ ab dem 17. März als Serie bei Sky

Aus den Unternehmen

Die Rowohlt Medienagentur hat die Filmrechte an Thomas Pletzingers Roman „Bestattung eines Hundes“ verkauft, der im Jahr 2008 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen ist und ab dem 17. März unter dem Titel «Funeral for a Dog» als achtteilige Serie Premiere auf Sky feiert. Die Drehbücher hat Thomas Pletzinger zusammen mit Hanno Hackfort und Bob Konrad geschrieben.

Die gemeinsam mit Flare Entertainment entstandene Produktion versammelt einen Top-Cast mit Friedrich Mücke («Ballon»), Albrecht Schuch («Berlin Alexanderplatz») und Alina Tomnikov («Arctic Circle») in den Hauptrollen. Außerdem sind dabei: Ina Geraldine Guy («Into the Beat»), Daniel Sträßer («Charité») und Anne Ratte-Polle («Es gilt das gesprochene Wort»). Regie führten David Dietl («König von Deutschland») und Barbara Albert («Böse Zellen»), produziert wurde die Serie von Eva Kemme und Martin Heisler für Flare Entertainment im Auftrag von Sky Studios.

Der Münchner Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) verlässt überstürzt seine Frau Elisabeth Emmerich (Anne Ratte-Polle) und reist für ein Interview mit dem gefeierten deutschen Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke) nach Italien, wo dieser zurückgezogen mit der Fotografin Kiki Kaufmann (Ina Geraldine Guy) lebt. Mandelkerns Aufenthalt soll eigentlich nur wenige Stunden dauern, doch Tuuli Kovero (Alina Tomnikov), Svenssons Romanheldin und ewige Liebe, bittet ihn zu bleiben, und so wird Mandelkern auf fatale Weise in das Leben der beiden hineingezogen. Er verstrickt sich in das Rätsel um Tuulis verschwundenen Lebensgefährten Felix Blaumeiser (Daniel Sträßer) und in eine faszinierende Geschichte, die er aus Svenssons Roman zu kennen glaubt.