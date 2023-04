Thalia und story.one starten den Nachwuchswettbewerb Young Storyteller Award

Aus den Unternehmen

Schreib- und Storytelling-Talente gesucht

Thalia und story.one starten gemeinsam den länderübergreifenden Nachwuchswettbewerb Young Storyteller Award

Hagen/Wien, 27. April 2023. Zum heutigen Auftakt der Leipziger Buchmesse mit Österreich als Gastland lädt Thalia mit Kooperationspartner story.one zum größten Nachwuchswettbewerb 2023 im deutschsprachigen Raum ein: Mit dem Young Storyteller Award sollen neue Talente und Geschichtenentdecker gefunden und gefördert – und ein neues Buchformat im Zeitalter der Digitalisierung geschaffen werden.

Eine Welt, in der Inhalt zählt und in der geistige Nahrung Menschen und Gesellschaft ein bisschen besser macht. Das ist die Vision von Thalia, führender Omni-Channel-Buchhändler im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit der innovativen Storytelling-Plattform story.one hat sich das Unternehmen deshalb nun zum Ziel gesetzt, junge Schreib- und Storytelling-Talente zu entdecken und ihnen eine neue Bühne zu bieten. „Ich freue mich, den Young Storyteller Award in Deutschland und Österreich ankündigen zu dürfen – eine Initiative, die darauf abzielt, die Bestsellerautorinnen und -autoren der Zukunft zu entdecken und jungen Menschen die einzigartige Chance zu bieten, einen ersten Schritt in die Welt der Bücher zu gehen und entdeckt zu werden. Wir sind Geschichtenentdecker aus Leidenschaft und sehen uns als Treffpunkt in der Nähe – wo Bücher und Menschen zusammenfinden“, so Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Thalia, über den Nachwuchswettbewerb. „Mit dem Award wollen wir zudem zeigen, wie wichtig es ist, junge Menschen zu ermutigen, ihren kreativen Leidenschaften nachzugehen. Ich wünsche allen Teilnehmenden viel Erfolg und freue mich darauf, einige der Geschichten zu lesen, die aus dem Wettbewerb hervorgehen. Wer weiß, vielleicht wird bereits ein zukünftiger Bestseller geschrieben“, so Kretzschmar weiter.

Besonderes Gewicht erhält der Wettbewerb durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner story.one: „Als Buchverleger habe ich aus erster Hand erfahren, welche Macht das Storytelling hat, wenn es darum geht, Menschen zu verbinden, Veränderungen anzuregen und die Welt, in der wir leben, zu gestalten. Aber ich habe auch erlebt, wie abweisend und exklusiv Buchveröffentlichungen sein können. Deshalb freut es mich, dass Thalia den Young Storyteller Award als Initiative tatkräftig unterstützt und die wichtigen Türen zum Buchhandel öffnet“, so Hannes Steiner, Gründer von story.one.

Die Buchwelt braucht neue Stimmen

Der Young Storyteller Award prämiert in diesem Jahr bereits zum dritten Mal eine neue Generation von Autoren. Als österreichischer Wettbewerb gestartet, lädt eine hochkarätige Jury nun erstmals alle in Deutschland und Österreich lebenden Jungtalente, die für ihr Leben gern schreiben, zum kostenlosen Wettbewerb ein: Junge Autorinnen und Autoren im Alter von 14 bis 35 Jahren sind aufgerufen, bis zum 31. August 2023 ihr Buch auf www.story.one zu veröffentlichen. Beim Young Storyteller Award sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt keine Vorgaben, was das Genre oder die Art des Buches betrifft – nur bei der Länge hat man einen Rahmen geschaffen, der jeder Person dieselben Chancen ermöglichen soll: 12-17 Stories à maximal 3.500 Zeichen.

Alle Teilnehmenden bekommen ein gratis Exemplar ihres Buches. Die 100 besten Einreichungen liegen in einer von den Autorinnen bzw. Autoren ausgewählten Thalia Buchhandlung. Der zweit- und drittplatzierte Titel liegt außerdem in allen größeren Thalia Buchhandlungen aus; das Buch der Gewinnerin oder des Gewinners sogar in jeder Thalia Buchhandlung in Deutschland und Österreich. Außerdem landen die Top 20 auf dem Schreibtisch von Marcel Hartges, Deutschlands erfolgreichstem Literaturagenten.

Eine hochkarätige Jury und attraktive Preise

Die Jury rund um Mara Delius (Herausgeberin Literarische Welt), Bestsellerautor und Influencer Andreas Rainer (Wiener Alltagspoeten), Rüdiger Barth (Head of Talent & Culture Looping Group), Elke Steiner (story.one) und Ingo Kretzschmar (Vorsitzender der Geschäftsführung Thalia) nominiert die Finalisten. Jury-Sprachen sind Deutsch und Englisch, aber man kann sein Buch auch in der eigenen Muttersprache schreiben und eine Übersetzung mitschicken. Ebenfalls mit in der Jury dabei: Young Storyteller Award-Siegerin Panti M. Baghbani, die im Vorjahr mit ihrem Buch „Weltschmerzmittel“ überzeugen konnte.

Auch frühere Preisträgerinnen und Preisträger sind vom Young Storyteller Award (YSA) begeistert: „Meine Freunde sagen, sie lesen meine Texte nicht aus reiner Höflichkeit. Seit dem zweiten Platz beim YSA glaube ich ihnen. Mein Buch handelt von Erfolgen im Alltag und wäre ohne den YSA niemals geschrieben worden. Der Wettbewerb bildet einen ausgezeichneten Rahmen, um sich literarisch zu erproben“, so Florian Fleischhacker, Zweitplatzierter beim Wettbewerb 2022. Thao Tran, einer der Top 10-Gewinner aus dem Vorjahr, sagt ebenfalls: „Mein Buch und ich waren in Wien. Es war so toll, ‚Wo ich herkomme‘ bei Thalia zu sehen, neben all den anderen tollen Story.one Büchern.“

„Mit dem Young Storyteller Award haben wir einen neuen kreativen Raum für junge Menschen geschaffen. 2021 wurden 419 Bücher eingereicht, letztes Jahr waren es bereits 1.156 Einreichungen. Wir unterstützen den Wunsch junger Menschen, ein Buch zu schreiben und geben ihnen eine ‚Stimme‘. Wir fördern die Kreativität und schaffen nebenbei auch noch ein neues Buchformat, um auch neue Leser für das Kulturgut Buch zu begeistern“, so Hannes Steiner von story.one abschließend.

Der Young Storyteller Award 2023 – die Details:

Junge Autoren im Alter von 14 bis 35 Jahren sind aufgerufen, bis zum 31. August 2023 ihr Buch auf www.story.one zu veröffentlichen. Länge: 12-17 Stories à maximal 3.500 Zeichen. Es gibt keine Vorgaben, was das Genre oder die Art des Buches betrifft. Geldpreise: 7.000 Euro (Platz 1), 2.000 Euro (Platz 2), 1.000 Euro (Platz 3) Große Buchpromotion durch Thalia in Deutschland und Österreich. Die Top 100 Einreichungen schaffen es in eine Thalia Buchhandlung ihrer Wahl. Die Top 20 Finalisten werden mit der Buchbranche vernetzt. Große Preisverleihung: Freitag, 19. Oktober, ab 19 Uhr, in der Thalia Buchhandlung Mariahilfer Straße 99 in Wien. Die genauen Teilnahmebedingungen finden die Teilnehmenden auf www.story.one

Egal ob Fiction, Narrative Non Fiction, Fantasy, Poetry, Prosa, Biographisches, Sachbuch, Drehbuch oder How-to – Noch nie war ein Buch zu veröffentlichen so einfach, wie mit story.one und Thalia.