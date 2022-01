Strichmännchen und magische Tiere ziehen 2021

Bücher und Autoren

An Jeff Kinney führt weiterhin kein Weg vorbei. Der US-Autor ist viermal in den Top 20 platziert.

Mit seinen Comic-Romanen für ein junges Publikum ist Jeff Kinney, der für sich in Anspruch nehmen kann, auch die schwierige Zielgruppe der Jungen auf seiner Seite zu haben, seit Jahren in Deutschland eine große Nummer. Deshalb ist es keine große Überraschung, dass er mit „Volltreffer“, dem wie immer bei Baumhaus erschienenen 16. Band von „Gregs Tagebuch“, erneut die Jahresbestseller anführt. Was um so erstaunlicher ist, als der Band erst im November erschienen ist.

Insgesamt zeigt der Amerikaner im Jugendbuch-Ranking gleich viermal Flagge. „Volltreffer!“-Vorgänger „Halt mal die Luft an!“ beendet das Jahr auf Platz 3 und „Rupert präsentiert: Echt unheimliche Gruselgeschichten“, der neue Band einer nicht zu „Gregs Tagebuch“ gehörenden, inhaltlich aber angelehnten Sub-Reihe, steht auf Rang 5. Für den 14. Tagebuch-Titel „Voll daneben“ reicht es gerade noch zu Rang 20.

Bei den Bilderbüchern schafft Marc-Uwe Kling mit „Das NEINhorn“ und „Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE“ für Carlsen die Doppelspitze. Auch im Kinderbuch dominieren Autoren des Hamburger Verlags: Das meistverkaufte Kinderbuch war J.K. Rowlings „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“, ansonsten trumpft erneut Margit Auer mit ihrer erfolgreichen Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ auf. 8 Titel unter den Kinderbuch-Top 20 können sich sehen lassen. Ähnliche Tendenzen gibt es im Kinderbuch-Hörbuch-Ranking.

