Social Media Akademie von Weka Media ist Top-Fernschule 2020

Aus den Unternehmen

Wie bereits 2018 und 2019 ist die Social Media Akademie (SMA) von WEKA MEDIA „Top-Fernschule 2020“. Bei dem vom Bewertungsportal FernstudiumCheck verliehenen Award konnte sich die Online-Akademie aus Mannheim zudem den Titel “TOP Betreuung” sichern.

Die Social Media Akademie (SMA) setzt Maßstäbe in der Aus- und Weiterbildung und Professionalisierung von Fachkräften in der digitalen Wirtschaft sowie im Erlangen wichtiger Medienkompetenzen. Hier werden Mitarbeiter und Arbeitskräfte zu Social Media-Managern, Online Marketing-Managern und Online Shop-Managern weitergebildet. Die Teilnehmer lernen im Rahmen der social learn-Methode selbstbestimmt und, stets begleitet durch einen Tutor, im kollaborativen Austausch mit anderen Teilnehmern in Online-Lerncommunities. Lern-Ort, -Zeitpunkt und -Tempo bestimmen die Lernenden dabei selbst – alle Vortragsvideos sind rund um die Uhr on demand verfügbar.

Die SMA hat sich seit ihrer Gründung im Januar 2010 zu einer festen Institution im deutschsprachigen Weiterbildungsmarkt etabliert. Über 5.200 Teilnehmer wurden bereits auf der Lernplattform weitergebildet, dementsprechend ist die von der ZFU zertifizierte SMA auch bei Arbeitgebern anerkannt.

Zum dritten Mal in Folge wurde der SMA von FernstudiumCheck nun der Award „Top-Fernschule 2020“ verliehen. Das Bewertungsportal wertete hierfür über 9.000 Erfahrungsberichte aus. Über 5.000 Fernstudiengänge von knapp 400 Anbietern wurden dabei bewertet. Aber auch in Punkto Betreuung sahnte die SMA ab, denn sie wurde zudem mit dem Award „Top Betreuung“ ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen“, sagt Michael Klamerski, Leiter der Social Media Akademie bei WEKA MEDIA. „Vor allem, dass uns diese Awards zum dritten Mal in Folge verliehen wurden, motiviert uns extrem! Denn es zeigt, dass wir etwas nachhaltig richtig machen, dass unser Konzept mit unserem hohen Serviceanspruch und der intensiven Betreuung unserer Teilnehmer geschätzt wird. In meinen Augen ist genau diese Leistung ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal im immer stärker wachsenden Segment des digitalen Lernens.“

„Wir bieten unseren Kunden ein digitales Weiterbildungsangebot höchster Qualität“, bestätigt Franz Tauber, Leiter der Einheit Digitales Lernen bei WEKA MEDIA. „Denn es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die neuen Berufsbilder im Zusammenhang mit digitaler Kommunikation und Wirtschaft professionell ausgebildet werden. Und dabei geht es uns um nichts weniger, als dass Deutschland im digitalen Zeitalter mit diesen Fachkräften stark positioniert und international wettbewerbsfähig ist.“