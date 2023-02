Seraph 2023: Das sind die Nominierten

Aus den Unternehmen

Die Nominiertenliste der Phantastischen Akademie für den SERAPH 2023 steht: In der Kategorie Bestes Buch haben dreizehn Titel Chancen auf den renommierten Literaturpreis für Phantastik.

In die Auswahl für das Beste Debüt haben es sechs Romane geschafft. Hoffnung auf den Seraph für den Besten Independent-Titel können sich neun Autor*innen machen. Das Beste Buch ist wie gewohnt mit 1.000 Euro dotiert, in der Kategorie Bestes Debüt können sich die Gewinner*innen in diesem Jahr dank großzügiger Einzelspenden auf 4.000 Euro freuen, beim Besten Indie winken dadurch 1.750 Euro Preisgeld. „In diesem Jahr hat uns eine große Bandbreite verschiedener Titel erreicht“, sagt Oliver Graute. Die aktuelle Nominiertenliste bilde die Vielfalt phantastischer Literatur und ihrer Schöpfer*innen gut ab, betont der Vorsitzende der Phantastischen Akademie. Die unabhängige Fachjury aus der Verlags- und Buchlandschaft werde nun ihre Arbeit aufnehmen. „Auf sie warten schwierige Entscheidungen.“

Diese Titel haben es auf die Nominiertenliste für den Seraph 2023 geschafft:

Bestes Debüt

June Is, Gefangen zwischen den Zeilen: Simas Fluch (ohneohren)

Lara Roner, Ludentes: Die Spielenden (Dunkelstern)

Lucia Herbst, Medusa: Verdammt lebendig (Piper Wundervoll)

Izzy Kramer, Nephilim: Der Schwur (Wortschatten)

Beril Kehribar, Schattenthron (Carlsen Impress)

Lisa Maria Olszakiewiecz, Der Tod, der mal vom Leben träumte (Weltenbaum)

Bester Independent-Titel

Sameena Jehanzeb, Frozen, Ghosted, Dead

Ryan Rockwell, Kallistos Erbe

E. V. Ring, Maschinenmacht: Cyan Zane Veil

müller, Musa-Chroniken: Die Weiße Bruderschaft

Joshua Tree, Das Objekt

Timo Leibig, Reaktor

Christopher Abendroth, Der salzige Geschmack unserer Freiheit

Madeleine Puljic, Schwingen im Mondlicht

Mathias Dambacher, Der weiße Planet: Das Erbe der Aedifizier

Bestes Buch

Nils Westerboer, Athos 2643 (Klett-Cotta)

Nina Blazon, Banshee Blues – Der Fluch der Todesfeen (cbj)

Anna Benning, Dark Sigils – Was die Magie verlangt (Fischer KJB)

Mira Valentin, Druidendämmerung (Fischer Tor)

Selina Schuster, Das Gemälde von Ashton Manor (Dryas)

Andreas Suchanek, Interspace One (Piper)

Lea Diamandis, Kupferblut (Dunkelstern)

Faye Hell, Der letzte Traum (ohneohren)

Michael Marrak, Lex Talionis (Memoranda)

Michael Peinkofer, Myrk: Die Dunkelwald-Saga (Piper)

Theresa Hannig, Pantopia (Fischer Tor)

Veronika Carver, V-Sights: Die Realität ist nicht genug (Tagträumer)

Christian Handel, Das verborgene Zimmer von Thornhill Hall (Ueberreuter)

Die Verleihung des Seraph 2023 findet am Donnerstag, 27. April, um 16 Uhr, auf der Großen Bühne der Leipziger Buchmesse in Halle 3 statt. Auch ein Phantastik-Leseabend mit den Preisträger*innen und weiteren Autor*innen im Anschluss an die Preisverleihung ist wieder geplant, Informationen hierzu werden noch folgen. Die Phantastische Akademie dankt ihren Fördermitgliedern, Sponsor*innen und Partner*innen, vor allem der Leipziger Buchmesse, tolino media, dem Phantastik-AutorenNetzwerk PAN und der Agentur Guter Punkt für die Unterstützung.