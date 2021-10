Sabin Tambreas Debütroman steigt ins Bestseller-Ranking ein

Bücher und Autoren

Mit dem ersten Roman direkt auf die SPIEGEL-Bestsellerliste: Dies gelingt nur wenigen Nachwuchs-Autoren. Sabin Tambrea hat es jetzt mit seinem Debüt direkt in die Top 20 der meistverkauften Titel geschafft.

In dieser Woche ist „Nachtleben“ (Atlantik) in der Kategorie „Hardcover Belletristik“ auf Platz 14 eingestiegen. Darin erzählt Tambrea eine moderne Liebesgeschichte, die über den Tod hinausreicht.

Sabin Tambrea ist als Schauspieler mit seinen Rollen in den TV-Serien „Ku’damm 56/59/63“ und „Babylon Berlin“ bereits einem breiteren Publikum bekannt.

Er zählt auch zu den 18 Newcomern der Debütanten-Reihe im buchreport.magazin (Ausgabe 8/2021), in der zweimal jährlich aussichtreiche deutschsprachige Autorinnen und Autoren vorgestellt werden.

Bei den Medien und im Handel ist das Interesse an „Nachtleben“ laut Verlag schon mit Erscheinen der Vorschau im Mai groß gewesen. Entsprechend präsent ist der Autor jetzt mit Interviews und Talkshow-Auftritten.

