Rebekka Göpfert: »Autoren müssen auch loslassen«

Die Literaturagentin Rebekka Göpfert hat zusammen mit ihren Kolleginnen Barbara Wenner und Julia Eichhorn die Film- und Medienagentur Moving Words gegründet. Was steckt dahinter? Und was macht das Geschäft mit Filmrechten so speziell?

Wieso die Bündelung und Zusammenarbeit im Bereich der Filmrechte?

Wir sind drei kleine, aber feine Literaturagenturen und wir haben festgestellt, dass Filmrechte in vielen Fällen ungenutzt bleiben. Es gibt ein paar Verlage, die sich aktiv und gut auch um die Filmrechte kümmern, aber in den meisten Fällen bleiben sie doch liegen. Wir wollen unseren Autoren aber eine bestmögliche Verwertung anbieten. Und weil es neben dem hochwertigen Portfolio auch einfach eine gewisse Menge braucht, haben wir uns für die Gründung von Moving Words zusammengetan.