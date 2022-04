Personalveränderungen bei Schöffling: Vera Kostial und Daniela Kiauk-Ebeling mit neuen Aufgaben

Aus den Unternehmen

Vera Kostial betreut seit dem 06.04.22 den Bereich Lesungen und Veranstaltungen bei Schöffling & Co. in Frankfurt am Main. Dort tritt sie die Nachfolge von Yevgeniy Breyger an. Ab Mai übernimmt sie zudem den Bereich Veranstaltungen für die Verlage Kampa und Atlantis Literatur in Deutschland.

Nach einem Studium der Komparatistik und Germanistik in Marburg und Göttingen arbeitete Kostial in den letzten vier Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der Uni Duisburg-Essen. Dort koordinierte sie unter anderem die Redaktion Gegenwartskulturen der Online-Zeitschrift literaturkritik.de.

Daniela Kiauk-Ebeling, ist seit 01.04.22 Teil der Abteilung Vertrieb von Schöffling & Co. und ist hier hauptsächlich für die Titelmeldung und -pflege und die Koordination der Buchmessen zuständig.

Die ausgebildete Buchhändlerin war nach Stationen im Buchhandel u.a. bei Hugendubel und im Vertrieb von Eichborn, die letzten 6 Jahre in London bei Starkmann Limited in der Vertriebsdienstleistung für Bibliotheken tätig. Nun ist sie zurückgekehrt nach Frankfurt am Main.