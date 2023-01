Jahresbestsellerin Sheila de Liz schreibt darüber was Frauen über sich wissen sollten

Bücher und Autoren

Sie hat sich eingereiht in die Liste der Longseller, von denen die Jahresbestseller im Paperback Sachbuch mit Stefanie Stahl und John Strelecky an der Spitze geprägt sind: Die Gynäkologin und Autorin Sheila de Liz belegt in diesem wie schon im Vorjahr mit ihrem bereits 2020 erschienenen Titel „Woman on fire. Alles über die fabelhaften Wechseljahre“ Platz 3 der Jahresbestseller­liste Paperback Sachbuch.

Darin beschäftigt sie sich, wie der Untertitel bereits verrät, mit dem Umgang mit der Zeit rund um die weibliche Menopause. Ergänzend wurde 2021 mit „On Fire. Mein täglicher Begleiter für die Wechseljahre“ ein passendes Journal mit Zusatzinformationen und Ausfüllmöglichkeiten aufgelegt.

Es ist nicht das erste Mal, das sich de Liz mit Frauengesundheit in Buchform beschäftigt. Bei Rowohlt liegen von ihr zudem vor:

Ihr 2019 veröffentlichtes Debüt „Unverschämt. Alles über den fabelhaften weiblichen Körper“, in dem sie über die physischen Basics, die Frauen kennen sollten, aufklärt.

Das 2022 publizierte „Girl on Fire. Alles über die ‚fabelhafte Pubertät“, das sich an junge Frauen richtet.

Auch diese beiden Titel landeten auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Bekannt geworden war die in New Jersey geborene Deutsch-Amerikanerin durch ihren YouTube-Kanal und ihre Kolumnen in Frauenzeitschriften. Seit 2006 führt de Liz zudem ihre eigene Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wiesbaden.

Zur Jahresbestsellerliste Paperback Sachbuch geht es hier.