Nachwuchs-Detektive belegen Spitzenplätze

Im Hörspiel-Segment sind Serientitel erfolgreich. Das spiegelt sich auch im Jahres-Ranking wider.

Nachdem Marc-Uwe Kling seit 2014 sechsmal in Folge Platz 1 der Hörbuch-Jahresbestseller belegt hatte, kommt es jetzt erstmals wieder zu einem Wechsel an der Spitze: Hape Kerkeling führt mit dem von ihm selbst eingelesenen Audiobuch zu seinem Sachbuch-Bestseller „Pfoten vom Tisch!“ (Piper/Osterwoldaudio) das 2021er-Ranking der meistverkauften Hörbücher für Erwachsene an.

Insgesamt können sich diesmal viele Frühjahrs- und Herbstnovitäten im Ranking platzieren, darunter etwa die Hörbücher zu den Romanen von Rita Falk und David Safier auf den Plätzen 2 und 3. Doch auch Titel aus den Vorjahren sind wieder vertreten: Neben besagtem Marc-Uwe Kling (auf den Plätzen 5, 6, 16 und 20) erreicht J.K. Rowling mit ihrer 2018 erschienenen „Harry Potter“-Jubiläumsbox eine hohe Platzierung auf Rang 4 (Vorjahr: Platz 8).

Bei den Jahresbestsellern der Kinder- und Jugendhörbücher dominieren Hörspielserien, allen voran die Detektivreihe „Die drei ???“, die bei Sony Music unter dem Label Europa erscheint und sich die Plätze 1 bis 5 sowie Rang 16 sichern kann.

Direkt dahinter folgt die Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer, die mit 7 Platzierungen in den Top 20 aufschlägt und zu den Topsellern im Programm von Silberfisch (gehört zu Hörbuch Hamburg) zählt.

