Michael Schnepf: »Der Sachbuchmarkt ist viel breiter geworden«

Das Interesse am Sachbuch unterliegt manchen Schwankungen. In den vergangenen Jahren, auch eingangs der Pandemiezeiten, fand das Sachbuch viele Wege in die Hände der Leser. Zuletzt schwächelte die Warengruppe allerdings.

Seit 2021 erhöht der „Deutsche Sachbuchpreis“ hierzulande die Aufmerksamkeit für die Warengruppe. In Österreich ist mit ähnlichem Ziel der Preis für das „Wissenschaftsbuch des Jahres“ bereits seit 2008 eingeführt – zu einer Zeit, als das Genre noch eher „unterbelichtet“ gewesen sei, wie Mit-Initiator Michael Schnepf sagt. Er war maßgeblich beteiligt an der Gestaltung des Wettbewerbs und organisiert und betreut den Preis mit seinem Wiener Verlag Buchkultur, der ein gleichnamiges Buchmagazin herausbringt, bis heute.