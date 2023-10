Medien System Haus übernimmt KI-Tech-Start-up German Autolabs

Aus den Unternehmen

Die MSH Medien System Haus GmbH & Co. KG übernimmt mit sofortiger Wirkung das KI-Tech-Startup German Autolabs GmbH. Das Berliner Unternehmen entwickelt sprachgestützte Assistenten für mobile Arbeitskräfte.

Mit der Akquisition gehen beide Partner den nächsten logischen Schritt: die komplette digitale Wertschöpfungskette in der Verlagswelt an den richtigen Stellen schlanker und effizienter zu gestalten. Auf Basis der proprietären SprachKI-Plattform von German Autolabs sollen Herausforderungen in den Verlagsprozessen – wie etwa die Optimierung von

Auslieferung und Logistik – gemeistert werden.

„Die Übernahme von German Autolabs ist für uns ein wesentlicher strategischer Schritt“, sagt Olaf Melber, Geschäftsführer des MSH. „Das Team von German Autolabs hat im Bereich der sprachgesteuerten Logistik neue Maßstäbe gesetzt und wir freuen uns, Holger G. Weiss und Daniel Mieves mit ihrem Team in der MSH-Familie begrüßen zu können.“

„Es war immer unsere Überzeugung, dass sprachgesteuerte Systeme die Art und Weise revolutionieren würden, wie Menschen arbeiten“, ergänzt Holger G. Weiss, Geschäftsführer und Mitgründer der German Autolabs. Das wollen wir nun gemeinsam mit dem MSH weiter ausbauen. Das MSH ist für uns die perfekte Plattform.“