Livro: Jetzt Bücher anmelden für Gemeinschaftspräsentation der Klein- und Selbstverlage

Während der Frankfurter Buchmesse (19. bis 23.10.2022) lädt die Gemeinschaftspräsentation Livro des Technologie- und Informationsanbieters MVB in Halle 3 wieder dazu ein, selbstverlegte Titel und Bücher aus Kleinverlagen zu entdecken. Das Fach- und Lesepublikum kann sich vor Ort durch die Titel der Ausstellung blättern. Der Livro-Katalog mit allen ausgestellten Büchern erreicht als Beilage in der Ausgabe 41-2022 des Fachmagazins Börsenblatt schon vor Messebeginn großflächig den deutschen Buchhandel. Außerdem steht dem Sortiment sowie Leserinnen und Lesern eine digitale Version im Titelinformationssystem VLB-TIX zur Verfügung. Alle Bestandteile des kombinierten Präsentationsangebots können bis spätestens Freitag, 02.09.2022, gebucht werden. Das Livo-Premiumpaket zum Preis von 299 Euro zzgl. MwSt. umfasst die Teilnahme an der Ausstellung sowie einen Katalogeintrag mit Abdruck der bibliographischen Angaben inklusive Buchcover und Beschreibungstext – bei Anmeldung bis Freitag, 15.07.2022, gilt ein Frühbucherrabatt in Höhe von zehn Prozent. Auch die Buchung eines eingeschränkten Basispakets ist möglich. Zusätzliche Werbeoptionen sind Formatanzeigen im Livro-Katalog sowie die Auslage von Flyern, Broschüren oder Lesezeichen am Stand der Livro-Ausstellung.

Anmeldung sowie weitere Informationen inklusive Teilnahmebedingungen, FAQ und Impressionen vergangener Livro-Ausstellungen unter: www.mvb-online.de/livro

„Gerade für Klein- und Selbstverlage ist die Sichtbarkeit ihrer Bücher ein entscheidender Erfolgsfaktor dafür, die eigenen Themen und Geschichten bekannt zu machen. Doch das ist als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer gar nicht so einfach. Wer bei Livro ausstellt, ist nicht allein, sondern profitiert von einem professionellen Vermarktungsumfeld, das Orientierung in einer bunten Vielfalt von Büchern schafft. Und das nicht nur am Messestand, sondern auch über die breite Streuung des Katalogs im Buchhandel in gedruckter und digitaler Form. So erhalten unsere Ausstellerinnen und Aussteller große Reichweite für kleines Geld. Dank unserer verschiedenen Vermarktungsoptionen lässt sich für jeden Bedarf das passende Livro-Paket schnüren“, sagt Livro-Projektleiterin Katharina Horst.

Neu: kostenloses Info-Webinar

Unter dem Titel „Buch fertig – und was nun? Bausteine für ein gelungenes Selbstverleger-Marketing“ gibt Katherina Horst online einen Überblick darüber, wie MVB Klein- und Selbstverlage dabei unterstützt, die Sichtbarkeit ihrer Bücher zu erhöhen.

Für das einstündige Info-Webinar gibt es zwei Termine:

Dienstag, 05.07.2022 | 17:00 bis 18:00 Uhr – zur Anmeldung

Dienstag, 02.08.2022 | 17:00 bis 18:00 Uhr – zur Anmeldung

Am Ende des Live-Formats gibt es ausreichend Raum zur Beantwortung von Fragen.