Literaturmagazin »Das Gramm« jetzt auch für Buchhandlungen erhältlich

Aus den Unternehmen

Passt in jeden Postkartenständer: DAS GRAMM nun auch für Buchhandlungen

Ab sofort können auch Buchhandlungen DAS GRAMM beziehen und weiterverkaufen. DAS GRAMM gibt es seit Anfang 2021 und war bisher ausschließlich über die Webseite zu erwerben. Das Konzept: Jede Ausgabe besteht aus einer einzigen Kurzgeschichte. Das kurze (und kleine) Format spricht auch Leute an, die sonst nicht so viel lesen, und auch eingefleischte Literaturfans kommen auf ihre Kosten: Bislang sind Geschichten u. a. von Judith Hermann, Clemens J. Setz, Mareike Fallwickl und Lisa Krusche erschienen, genauso wie von neuen starken Stimmen. All diese Geschichten gibt es bislang ausschließlich bei DAS GRAMM.

„Wir sind vor zwei Jahren mit viel Herzblut und einer gehörigen Portion Idealismus gestartet“, so Herausgeber Patrick Sielemann. „Seitdem hat sich an diesen Aspekten nichts geändert, gleichzeitig ist so viel mehr dazugekommen: der Mut, weiterzumachen, eine neugierige und stetig wachsende Leserschaft und das Gefühl, dass das Konzept begeistert, und zwar richtig.“ Immer wieder sei zudem die Frage aufgekommen, wann es DAS GRAMM auch im Buchhandel geben würde. „Aufgrund der stetig wachsenden Auflagen können wir nun einen schönen Rabatt anbieten“, so Patrick Sielemann weiter. Den Anfang habe die BUCHBOX in Berlin gemacht, die in ihren Filialen in den ersten Wochen bereits so viele Exemplare verkaufen konnte, dass sie mehrmals groß nachbestellt habe. „Es ist herrlich zu sehen, was passiert, wenn Buchhändlerinnen und Buchhändler richtig begeistert sind“, sagt Patrick Sielemann.

Erstbestellende Buchhandlungen erhalten daher bei Bestellungen bis Ende Mai 2023 je nach Größe ihrer Bestellungen auch Freiexemplare. Für Infos und Bestellungen: info@dasgramm.de