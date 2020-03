Lit.Cologne ist abgesagt

Bücher und Autoren, Veranstaltung

Jetzt auch die Lit.Cologne: Das internationale Literaturfestival findet nicht wie geplant vom 10. bis 21. März statt. Damit werde „der gegenwärtigen Lage und der dynamischen Entwicklung der Ausbreitung des Corona-Virus Rechnung getragen“, teilen die Veranstalter mit.

Die Absage erfolge auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. „In der jetzigen Situation müssen wir alles dafür tun, die Infektionsketten zu durchbrechen. Daher habe ich vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers dazu geraten, die Lit.Cologne zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen“, wird Reker in der Meldung zitiert.

„Die Absage der Lit.Cologne trifft uns unendlich schwer“, so Geschäftsführer Rainer Osnowski. „Aber mit Blick auf die aktuelle Situation wollen wir keineswegs zögerlich reagieren und der Empfehlung unserer Oberbürgermeisterin und des Bundesgesundheitsministers folgen und von unserer Seite aus alles dafür tun, eine weitere Verbreitung einzudämmen. Um die Gesundheit und das Wohl des Publikums, der Mitwirkenden und des Teams zu schützen, sehen wir derzeit keine andere Möglichkeit, als das Festival für den geplanten Zeitraum abzusagen. Wir bemühen uns um Verlegung der Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt.“

Auch Gala zum Deutschen Hörbuchpreis findet nicht statt

Auch die Gala und die Verlegerehrung zur Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises am 10. März 2020 im WDR–Funkhaus am Wallrafplatz findet nicht statt. Zu dieser Vorsichtsmaßnahme hat sich der WDR „nach ausgiebiger Beratung“ entschieden: „Nach den aktuell veröffentlichten Kriterien der Stadt Köln gehört diese mehrere Stunden dauernde Preisverleihung mit Empfang zu den hoch risikoreichen Veranstaltungen. Hinzu kommt, dass mehrere Preisträger und Jurymitglieder im Vorfeld abgesagt haben“, heißt es in einer Erklärung des Senders.

Wie und gegebenenfalls in welchem Rahmen die Auszeichnungen an die Preisträger/innen und Verlage übergeben werden, stehe noch nicht fest. Informationen dazu sollen folgen.