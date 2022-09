Libri baut digitale Weiterbildungsangebote aus 

Aus den Unternehmen

Libri baut mit dem Online-Format Campus.Dialog sein Weiterbildungsangebot für den inhabergeführten Buchhandel weiter aus. 2022 gibt es erstmals sechs Veranstaltungen dieser Art. Ziel der kostenfreien Veranstaltungen ist es, Impulse für den Buchhandelsalltag zu geben und den Austausch zu fördern. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 15. September, zum Thema „Lesen als Lebenskompetenz“.

Nach dem ersten digitalen Libri.Campus live 2020 war der Wunsch der Teilnehmenden nach weiteren Austauschmöglichkeiten groß und die Erfahrung vom Libri.Campus live zeigte, dass dies auch digital möglich ist. So startete Libri das Campus.Dialog-Format, das sich durch die hohe Resonanz der Buchhändler*innen im Veranstaltungskalender etablierte und durch die digitale Teilnahmemöglichkeit ein niedrigschwelliges Angebot schafft. In der Mittagspause treffen sich Buchhändler*innen rund 45 Minuten über Zoom, um über Tipps, Inspirationen und Ideen für den Buchhandelsalltag zu diskutieren. In den vergangenen Veranstaltungen mit im Schnitt mehr als 70 Teilnehmenden standen vielfältige Themen auf der Agenda, unter anderem Tipps zum Weihnachtsgeschäft, Social Media und Gestaltung über Canva, Recruiting-Maßnahmen und Kundenbindung. Moderiert werden die Veranstaltungen von Claudia Ordelmans aus dem Libri-Vertrieb. Im Libri.Magazin, dem Corporate Blog von Libri, werden viele Inhalte aus den Veranstaltungen zusammengefasst: https://www.libri.de/de/fuer-den-handel/libri-campus/campus-dialog/

„Weiterbildung und Austausch sind wichtig, um den Herausforderungen des inhabergeführten Buchhandels gemeinsam begegnen zu können! Daher haben wir unser Weiterbildungsprogramm mit dem Campus.Dialog aufgewertet. Wir wollen immer dicht an den Bedürfnissen des Buchhandels sein und werden weiterhin ein vielseitiges Themenspektrum bedienen, um den Alltag zu erleichtern,“ sagt Iris Kirberg, Marketingleiterin Libri.

Der nächste Campus.Dialog mit dem Titel „Lesen als Lebenskompetenz. Wie erreicht der Buchhandel gering literarisierte Erwachsene?“ findet am 15. September um 13 Uhr statt. Mit den Gästen Swantje Meininghaus (Geschäftsführerin Nordbuch) und Dr. Jörg F. Maas (Hauptgeschäftsführer Stiftung Lesen) spricht Claudia Ordelmans von welchen Forschungsprojekten und Erfahrungen mit der Zielgruppe der inhabergeführte Buchhandel lernen kann und welche Angebote anschlussfähig und praxistauglich sind. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist hier möglich: https://www.libri.de/de/veranstaltungen/lesen-als-lebenskompetenz/

Weitere Informationen zum Veranstaltungsformat und eine Übersicht über die vergangenen Themen und Gäste gibt es auf der Website: https://www.libri.de/de/fuer-den-handel/libri-campus/campus-dialog/